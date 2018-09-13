МВФ предрек России экономический рост

В 2018 и 2019 годах Россию ждет экономический рост на уровне 1,5-1,7 %, уверены в Международном валютном фонде после всестороннего анализа состояния российской экономики. Данные результатов состояния экономики России и ее перспектив озвучены 13 сентября.

По данным МВФ, рост будет наблюдаться благодаря грамотной политике «российского правительства и высоким ценам на нефть». По данным Фонда, «Россия миновала полосу рецессии и сейчас ее экономическая система начнет восстанавливаться».

В Международном валютном фонде прогнозируют также, что инфляция в России не поднимется выше в 4% к концу 2019 года благодаря грамотной монетарной политике.