Составлен ТОП-3 самых «несчастных» стран в мире

Уровень счастья в мире в 2017 году находился на самой низкой отметке за последнее десятилетие, свидетельствуют данные опроса института Gallup. Этот показатель является пиковым за последние 11 лет, с 2006 года. Тогда индекс негативного опыта, который отражает переживания людьми из разных стран стресса, гнева, печали, физической боли и беспокойства, находился на отметке 24, сегодня он приблизился к 30.

Социологи опросили 145 тысяч людей в 147 странах мира. Респондентов просили рассказать, испытывали ли они позитивные эмоции днем ранее. Отмечается, что минимум 70% человек сказали, что были счастливы, улыбались или много смеялись.

Самыми несчастными оказались жители Центральноафриканской Республики. Здесь индекс достиг отметки в 61. Второе место у граждан Ирака с показателем 59. Замыкает тройку самых несчастных стран Южный Судан, в котором индекс равен 55. Следом за ними идут Египет (47) и Иран (45).