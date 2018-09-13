Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 13.09.2018

Цену на нефть скорректировали

«Expert Online» 2018

Мировые цены на нефть в четверг утром, 13 сентября, падают в рамках коррекции после сообщения накануне о снижении запасов от минэнерго США.

По состоянию на 8.16 по московскому времени стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 0,55%, достигнув  $79,3 за баррель. Ранее 12 сентября этот показатель превысил $80, что произошло впервые с 22 мая. Тогда рост соствлял 1%. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,72%, до 69,86 доллара за баррель, днем ранее рост превышал 2%.

Ранее министерство энергетики США сообщило о снижении запасов нефти в стране на 5,3 миллиона баррелей или на 1,3%, до 396,2 миллиона баррелей.

Также, по сообщению ведомства,  сократилась добыча нефти  на 100 тысяч баррелей нефти по сравнению с прошлой неделей, до 10,9 миллиона баррелей в день.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара начал вести себя очень странно
      Курс доллара начал вести себя очень странно
    2. Для доллара приготовили большой сюрприз
      Для доллара приготовили большой сюрприз
    3. Медики рассказали, как можно снизить артериальное давление без таблеток
      Медики рассказали, как можно снизить артериальное давление без таблеток