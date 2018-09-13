Цену на нефть скорректировали

Мировые цены на нефть в четверг утром, 13 сентября, падают в рамках коррекции после сообщения накануне о снижении запасов от минэнерго США.

По состоянию на 8.16 по московскому времени стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 0,55%, достигнув $79,3 за баррель. Ранее 12 сентября этот показатель превысил $80, что произошло впервые с 22 мая. Тогда рост соствлял 1%. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,72%, до 69,86 доллара за баррель, днем ранее рост превышал 2%.

Ранее министерство энергетики США сообщило о снижении запасов нефти в стране на 5,3 миллиона баррелей или на 1,3%, до 396,2 миллиона баррелей.

Также, по сообщению ведомства, сократилась добыча нефти на 100 тысяч баррелей нефти по сравнению с прошлой неделей, до 10,9 миллиона баррелей в день.