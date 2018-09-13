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Москва, 13.09.2018

«Отравители Скрипалей» дали первое интервью СМИ

«Expert Online» 2018

Александр Петров и Руслан Боширов, которых британская прокуратура называет людьми, якобы отравивших бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, дали первое интервью СМИ.

Об этом рассказала главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Смоньян. По её словам, Петров и Боширов сами вышли на неё, позвонив ей на мобильный телефон.

«Надо сказать, что мой мобильный реально знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8 Марта», – цитирует журналистку РИА Новости.

При этом Симоньян убеждена, что беседовала именно с теми людьми, которых Великобритания объявила подозреваемыми.

Также она подчеркнула, что Петров и Боширов показали ей свои российские паспорта и подробно рассказали о своей работе. А вот загранпаспортов у мужчин при себе не было.

Кроме того, Симоньян отметила, что «отравители Скрпалей» непубличные люди. Поэтому они сильно переживают, что интерес СМИ к их персонам может сильно усложнить жизнь их близких.

Позже на сайте RT появилось и само интервью подозреваемых по «делу Скрипалей». Александр Петров и Руслан Боширов признались, что действительно ездили в Солсбери, но только с туристическими целями. По их словам, друзья им давно советовали посетить этот прекрасный город, где находится знаменитый собор.

«С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери», – пояснил Петров.

При этом мужчины подтвердили свои личности: «Мы на самом деле те, кого показывали на видео. Это наши настоящие имена».

Также они рассказали, что 4 сентября вернулись в Россию, потому что в Лондоне всё растаяло, была тёплая погода. По словам мужчин, у них не было с собой никаких отравляющих веществ, и они даже не знали, где расположен в Солсбери дом Скрипалей.

«Может и проходили мимо, может и не проходили, я не знаю», – сказал Боширов.

Напомним, накануне российский лидер Владимир Путин, выступая с трибуны ВЭФ, призвал подозреваемых Лондоном «по делу Скрипалей» Петрова и Боширова самим рассказать представителям СМИ о себе.

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