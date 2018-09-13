В МИД Великобритании не смогли возразить по существу на интервью «отравителей Скрипалей»

В британском внешнеполитическом ведомстве оперативно отреагировали на интервью граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, которых прокуратура Великобритании подозревает в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По словам представителей британского МИД, интервью, которое сегодня было опубликовано на сайте RT, является примером «запутывания вопроса и лжи» с российской стороны.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Петров и Руслан Боширов, которых британская прокуратура называет людьми, отравивших «Скрипалей», дали первое интервью СМИ.

По их словам, они действительно ездили в Солсбери, но только с туристическими целями, что посетить находящийся там собор. Мужчины в беседе с главным редактором RT подтвердили свои личности, а также рассказали, что 4 сентября вернулись в Россию.

При это они отметили, что у них не было с собой никаких отравляющих веществ, и они даже не знали, где расположен в Солсбери дом Скрипалей.