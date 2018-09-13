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Москва, 13.09.2018

Суд в Киеве арестовал акции российский банков

«Expert Online» 2018

Апелляционный суд Киева арестовал акции «дочек» ВЭБа, Сбербанка и «ВТБ»,  сообщает агентство РИА «Новости».

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений Украины.

Решение принято в связи с потерей недвижимости в Крыму после возвращения полуострова в состав России. Отмечается, что акции должны стать компенсацией за данный ущерб.

Как стало известно, суд принял данное решение по иску предприятий бизнесмена Игоря Коломойского.

Компании Коломойского потребовали исполнить решение арбитражного суда Гааги по делу о взыскании с России компенсации за утерянную в Крыму недвижимость.

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