Учёные: маленькие дети используют те же жесты, что и обезьяны

Согласно исследованию американских учёных, маленькие дети (возраст 1-2 года) используют более 50 жестов. При этом из этих 95% из этих жестов используют шимпанзе и гориллы, пишет журнал Animal Cognition.

По данным издания, которое ссылается на учёных, они наблюдали за шимпанзе в их естественной среде обитания в Уганде. А за детьми – в дошкольных воспитательных учреждениях, а также в домашней обстановке. Информация о жестах горилл была взята из более ранних исследований.

В итоге, американские учёные выделили у детей 52 невербальных средств общения. Но самое удивительное, заключалось в том, что шимпанзе используют 46 из них (89 %), а вместе с гориллами – 50 жестов (96%).

В частности, шимпанзе также, как и дети для передачи различных сообщений громко хлопают, топают, обнимаются и качают головами. Учёные убеждены, что эти врождённые жесты были «унаследованы» человеком от общего предка, жившего много млн лет тому назад.

Правда, между жестами маленьких детей и обезьян всё-таки были обнаружены существенные различия. Так, малыши гораздо чаще, чем животные используют указательные жесты. Помимо этого, только человеку свойственно махать руками, чтобы поздороваться или попрощаться. Животные же расставаясь обычно издают громкие звуки или «скалят зубы».