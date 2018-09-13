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Москва, 13.09.2018

В Киеве рассказали, как «Россию разгромить в пыль»

«Expert Online» 2018

В Киеве болезненно среагировали на проходящие в России военные учения «Восток-2018», которые стали крупнейшими за последние 40 лет. Так экс- министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Россия демонстрирует силу, чтобы избежать военных конфликтов.

По его мнению , Россию «можно разгромить в пыль», если у нее не будет ядерного оружия. Об этом Суслов заявил в эфире телеканала «112 Украина» на передаче, посвященной российским учениям.

«Была бы Россия не ядерная держава, все давно бы решилось намного проще и давно: НАТО бы ее давно разгромило в пыль. Поэтому они демонстрируют мускулы, чтобы показать, что едва ли это получится, по крайней мере, сегодня», — высказал свое мнение Суслов.

Напомним, в России проходят в данные момент времени военные маневры, крупнейшие в современной истории. Учения, в которых задействовано более 300 тысяч военных, тысячи самолетов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров, до 80 кораблей и судов, продлятся до 17 сентября на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого. Заявлено, что на маневры прибыл глава страны Владимир Путин.

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