В рамках Евразийского Женского Форума пройдет дискуссия об активном долголетии и медицинских инновациях

19-21 сентября в Санкт-Петербурге в рамках Евразийского Женского Форума пройдет дискуссия «Активное долголетие — современные технологии и инициативы женщин».

Ведущими приглашенными спикерами станут заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексей Вовченко, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, академик РАН Талия Хабриева (Насырова), Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области Екатерина Уба, академик РАЕН, президент Медицинской корпорации «RHANA» Екатерина Диброва. Экспертами станут главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева, специальный представитель Всемирной Организации Здравоохранения в Российской Федерации Мелита Вуйнович и др. Гости встречи поговорят о развитии российской медицины, инструментах продления жизни и достижения активного долголетия, а также об инновационной разработке «Кабинеты управления возрастом». Модератор дискуссии — известная телеведущая Вероника Стрижак.

Тема демографии и здравоохранения — очевидный приоритет в стратегическом развитии современной России. В этом году в Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Владимирович Путин обозначил цель – к концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс», где продолжительность жизни превышает 80 лет. Также президент обозначил основные положения предстоящей пенсионной реформы, успех которой во многом зависит от создания современной среды для жизни, внедрения современных технологий в сферы экологии и здравоохранения — для обеспечения активности людей всех возрастов. Важную роль играет здесь инновационная сфера – биомедицина, которая отвечает за новейшие разработки по производству лекарств из натуральных, а не химических компонентов.

предоставлено пресс-службой

К 2025 году свыше 20% населения развитых стран будут составлять люди старше 65 лет. Согласно статистике, среди долгожителей будущего большинством станут женщины, поэтому внимание к потребностям именно этой группы населения сегодня особенно актуально. Опыт Японии, страны с наибольшей средней продолжительностью жизни в мире, сейчас как никогда интересен.

В рамках дискуссии обсудят международный опыт реализации Концепции активного долголетия Всемирной организации здравоохранения, возможности развития «серебряной экономики», адаптации рынка труда к потребностям всех поколений, перспективы «серебряного» волонтерства, а также основные направления индустрии услуг и товаров, улучшающих качество жизни пожилых людей. По специальному приглашению корпорации «RHANA» выступит госпожа Мотокура — глава Московского представительства Японской национальной туристической организации JNTO. Гостья прокомментирует дискуссию с акцентом на медицинский туризм и поделится жизненными принципами японцев, которые позволяют им оставаться лидерами активного долголетия.

Тему российско-японского обмена в своем докладе раскроет Екатерина Диброва, которая на протяжении двадцати лет занимается интеграцией японских биотехнологий в российскую медицину и имеет широкий опыт организации образовательных семинаров и форумов с лучшими врачами, учеными и специалистами из России и Японии. В рамках дискуссии Госпожа Диброва выступит с докладом «Прорывные технологии медицины на службе активного долголетия». В ходе презентации будет представлена инновационная российско-японская разработка – «Кабинет управления возрастом» – продукт, сочетающий достижения многолетней практики ведущих российских ученых и медиков в области управления возрастом и сертифицированных в России биоплацентарных японских технологий. «Кабинеты» призваны обеспечить доступ всем россиянам к эффективному обслуживанию в области цифровой медицины, где наряду с новейшими разработками используются проверенные временем технологии и российско-японские препараты.

«Я и многие ученые в области геронтологии считаем, что в нашей стране очень важно выработать стандарты биомедицинских препаратов, которые используются в «Кабинете управления возрастом», организовать контроль, грамотно регулировать и применять эти технологии в современных стандартах лечения» – прокомментировала Екатерина Диброва.

Немаловажным аспектом в этом процессе станет подготовка врачей будущего, которые смогут составлять прогноз здоровья пациента и применять методы предиктивной медицины – использовать генетическую информацию при подборе индивидуального лечения и программы оптимизации процессов старения, в том числе для создания лекарств и вакцин.

Активное долголетие и технологии управления возрастом лежат в основе перспективного развития российского общества. Именно поэтому площадкой для обсуждения ключевых проблем современности выбран масштабный Евразийский Женский Форум — место встречи экспертов со всего мира, где важные темы приобретают глобальное звучание.

В ходе мероприятия все участники смогут задать интересующие их вопросы экспертам. Вход на мероприятие только для участников Форума по предварительной регистрации.