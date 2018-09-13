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Москва, 13.09.2018

В Совфеде прокомментировали угрозы Киева «разгромить Россию в пыль»

«Expert Online» 2018

Ольга Ковитиди – член комитета по обороне и безопасности верхней палаты российского парламента – дала комментарий после того, как бывший украинский министр экономики Виктор Суслов заявил, что Россию «можно разгромить в пыль», если у неё не будет ядерного оружия.

По мнению российского сенатора, все эти «грозные заявления, которые делают политики на Украине», имеют одну цель – отвлечь население от кризиса в «незалежной», передаёт RT.

При этом Ковитиди подчеркнула, что результатом продажности и политического цинизма действующих украинских политиков стало истощение природных ресурсов и системное сокращение народонаселения страны».

Она также призвала мировое сообщество прекратить военные действия на Украине, которые ведутся при поддержке США и их сателитов.

«Всё это политические реалии Украины, при которых им не стоит грозить России кулачком», – резюмировала сенатор.

Ранее сообщалось, что на Украине очень болезненно среагировали на проходящие на территории РФ военные учения «Восток-2018». В частности, бывший министр экономики «незалежной» Виктор Суслов заявил, что Россия демонстрирует силу, чтобы избежать военных конфликтов.

По его мнению, нашу страну «можно разгромить в пыль», если у неё не будет ядерного оружия.

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