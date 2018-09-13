Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать Дальний Восток в Русский Восток, а также вернуть исторические наименования морям, которые омывают берега РФ.

При этом политик почеркнул, что Россия должна быть единой страной, именно поэтому Дальний Восток должен стать Русским Востоком, передаёт РИА Новости.

«Часть Восточной Азии приходится на Китай, часть на Монголию, на другие страны. Но огромные земли на востоке континента принадлежат русским. И пусть это видит весь мир! Русский Восток – как часть единой и мощнейшей страны!», – сказал Жириновский.

Кроме того, по его мнению, необходимо вернуть всем акваториям, омывающим берега России, исторические имена. В частности, Балтийское море должно стать Варяжским, Чёрное море – Русским, Белое море – Студеным, Баренцево море – Ледовитым, а Японское – Восточным.

Жириновский убеждён, что это необходимо сделать в рамках борьбы за чистоту русского языка и уважения к нашей истории.