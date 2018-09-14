Берлин заявил о ключевой роли России в Идлибе

Как заявил глава МИД Германии Хайко Маас, ключевая роль в предотвращении гуманитарной катастрофы в городе Идлиб в Сирии принадлежит России. Его высказывание приводит газета Stuttgarter Nachrichten.

«Россия играет здесь ключевую роль и мы имеем ожидания. Это мы будем обсуждать друг с другом полностью открыто», – рассказал Маас, имея ввиду встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Германия также готова принять участие в восстановлении Сирии на условиях нахождения политического консенсуса, согласно которому в этой арабской стране пройдут политические выборы. «Ни русские, ни иранцы, ни турки» не способны сделать это в одиночку.

При этом Маас заявил, что в Германии не представляют ситуацию, при которой президент Сирии Башар Асад останется у власти.

«В ходе процесса ООН, в конце которого должны стоять выборы, последнее решение находится в руках всех сирийцев. Сюда относятся и те, кто бежал из своей родины и хочет вернуться обратно», – отметил он.

Напомним, в пятницу в Берлине состоится встреча глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Хайко Мааса.