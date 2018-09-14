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Экономика
Москва, 14.09.2018

«Черный список» клиентов банков растет с пугающей скоростью

«Expert Online» 2018
  • Вот тебе, бабушка, и ПОД/ФТ
Ведомости/ТАСС Автор: Евгений Разумный

Вот тебе, бабушка, и ПОД/ФТ

Клиенты должны получать разъяснения о причинах отказа в проведении операции, сообщил в своем информационном письме Центробанк. Оно весьма актуально. Как поясняет один из аналитиков, за год с небольшим в в список отказников уже попало полмиллиона клиентов. Однако и разъяснительное письмо вряд ли решит все проблемы.

Россию ждет новая волна реабилитации

Банк России выпустил информационное письмо, где дал важные для клиентов банков пояснения к применению закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ) — в части применения механизма реабилитации клиентов. В российском законодательстве прописан запрет на информирование клиентов мерах, о принимаемых банками в рамках борьбы с финансированием терроризма. Все же при этом, как пишет Finmarket, по мнению регулятора клиенту должна предоставляться информация в объеме, обеспечивающем ему возможность ее использования для реабилитации. И в случае отказа в проведении операций, при обращения клиентов за соответствующими разъяснениями банки обязаны информировать их о причинах этого.

Центробанк пояснил также, что клиенты могут предоставить документы об отсутствии оснований для отказа в проведении операции или обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ по решениям об отказе в проведении операций, принятым с 30 июня 2013 года (с даты вступления в силу закона №134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям»).

Пожалуй, многим людям это облегчит жизнь, считает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Екатерина Туманова. Разъяснение причины отказа основано на поправке к закону 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как было до закона? ЦБ, напоминает эксперт, рассылает «чёрный» список клиентов, которые попадают под этот закон. По каким-то причинам добросовестные клиенты тоже попадают в этот список. Банк был вправе отказать в проведении операций со счетом без объяснения причин этим клиентам. Добросовестные клиенты даже не могли доказать банкам непричастность к отмыванию денег, не могли оправдаться, потому что не знали причину отказа, и что с этим делать.

Теперь поправка к закону упростит и упорядочит действия клиентов, попавших в этот список по ошибке. Если человек получил отказ в проведении операций со счётом, он будет знать, почему это так произошло прямо в день обращения. У добросовестных клиентов есть шанс доказать банку природу происхождения этих средств, это называется реабилитация. Если не получится договориться с банком на данном этапе, есть второй уровень - обращение в межведомственную комиссию. Безусловно, полагает Екатерина Туманова, эта поправка является позитивным моментом для вкладчиков. Банкам это может создать некоторые неудобства, так как это потребует ресурсов, которых нет в некоторых кредитных организациях.

Попасть в «черный список» очень просто

«Я думаю, что не будет преувеличением сказать, что рост числа физических и юридических лиц, включенных в пополняющийся с пугающей скоростью список отказников, носит угрожающий характер. — комментирует новость генеральный директор компании "Мани Фанни" Александр Шустов.Если учесть, что список рассылается всего на протяжении 15 месяцев, а в нем уже фигурирует 0,5 млн физлиц и организаций, это значит, что список пополняется в среднем за сутки на 1,1 тысячи клиентов банков , в чьих транзакциях усмотрены признаки нарушения 115-ФЗ. Стоит ли говорить, что далеко не все лица, которым доступ к банковским услугам в связи с включением в "черный список" фактически заблокирован, являются преступниками. Чем выше динамика его пополнения, тем выше и доля тех, кто имеет основания для дальнейшей реабилитации».

Проблема, по словам эксперта, заключается в том, что попасть в «черный список» очень просто: для этого банку достаточно усмотреть признаки нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ. А вот процедура реабилитации по сути все еще не отлажена должным образом и по сути не работает. До введения «упрощенной» процедуры реабилитации,  с ноября 2017 по март 2018 года было реабилитировано менее 2,5 тыс. внесенных в черный список лиц. Но и после условного упрощения процедуры ситуация существенно не сдвинулась, во многом в связи с тем, что сами банки не торопятся объяснять клиентам в связи с чем наступила блокировка.

Дело в том, что до сих пор банки не были обязаны раскрывать клиентам-отказникам причины отказа в обслуживании, более того, антиотмывочный закон в ряде случаев прямо запрещает банку указывать клиенту на то, что его счета заблокированы в связи с признаками нарушения 115-ФЗ, объясняет Александр Шустов. В отсутствие даже формальной отписки от банка, реабилитация формально становится если не невозможной, то предельно затруднительной. «Не могу сказать, что опубликованное информационное письмо, вносит существенные изменения, — говорит он, — поскольку в нем регулятор указывает на необходимость раскрытия информации о причинах блокировки, Но объем раскрытия этой информации должен определяться самими банками, которым, напомню, в ряде случаев это строго запрещено».

Рост числа отказников связан именно с осторожностью участников рынка, которым проще заблокировать клиента, чем попасть под санкции регулятора в связи с нарушением 115-ФЗ, и, надо полагать, что объемы раскрытия информации отказникам будут устанавливаться тоже с учетом этих рисков. Так что, скептически заключает Александр Шустов, в лучшем случае при обращении в банк отказники будут получать действительно формальные отписки, польза от которых при попытках реабилитации, надо полагать, окажется символической.

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