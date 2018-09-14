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Москва, 15.09.2018

Где отдохнуть с детьми в Подмосковье

«Expert Online» 2018

Для жителей крупных мегаполисов отдых на лоне природы уже давно перестал быть капризом. Плачевная экологическая ситуация, уличный шум и тяжелая работа не только утомляют, но и негативно сказываются на состоянии здоровья.

Чтобы отвлечься от повседневной суеты и подышать свежим воздухом, следует хотя бы раз в месяц организовывать детский отдых в Подмосковье.

Прекрасным местом для кратковременного отдыха на природе могут стать подмосковные пансионаты. Безусловно, тут нет моря и пальм, как на большинстве южных курортов, но вместе с тем и отсутствуют сложности, подстерегающие нас в дальних поездках. Что касается комфортабельности, то современные подмосковные гостиницы ничуть не уступают заграничным отелям, но при этом стоят заметно дешевле.

 

Семейный отдых в Подмосковье

 

Во времена СССР многие семьи отправлялись на природу, прихватив с собой палатку. Причиной этому был низкий уровень комфорта пансионатов и недостаточное количество свободных мест в них. Но сегодня все кардинально изменилось. Отдых в современных подмосковных отелях имеет массу неоспоримых преимуществ.

В первую очередь это удобство. Многие пансионаты и отели предлагают своим гостям комфортабельные номера, оснащенные всем необходимым. Остановившись в подобном месте, вам не придется беспокоиться о питании, так как на территории базы отдыха располагаются уютные кафе и рестораны, зачастую предлагающие специальное меню для детей.

Кроме того, тут всегда найдутся развлечения для самых маленьких гостей, а значит, и у их родителей будет время на отдых. Конечно же, нельзя не упомянуть о благоустроенности прилегающей к отелям территории, что уменьшает вероятность угодить в опасную яму, увязнуть в болоте или найти осиное гнездо.

 

Особенности выбора базы отдыха

 

Правильный выбор отеля практически полностью исключает хлопоты и беспокойство о детях во время отдыха. Именно поэтому, прежде чем забронировать номер, рекомендуем обратить внимание на следующие нюансы:

  1. Местонахождение базы отдыха. Многочасовая дорога утомит и детей и их родителей, но и в отеле, расположенном неподалеку от МКАДа у вас не будет возможности насладиться красотой природы. Оптимальным вариантом в данном случае может стать пансионат, находящийся в 20 – 70 км от Москвы.
  2. Развлечения. Детские комнаты, игровые клубы, оборудованные детские площадки, а также веселые аниматоры помогут скрасить отдых вашим малышам.
  3. Окружающая природа. Дабы насладиться красотой первозданной природы, выбирайте базы отдыха, расположенные на территории природоохранных зон.
  4. Безопасность для детей. Отдавайте предпочтение хорошо охраняемым отелям, которые оснащенные камерами видеонаблюдения и находятся вдали от строек или других опасных для детей мест.
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