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Москва, 15.09.2018

Как выбрать идеальный ресторан в Москве

«Expert Online» 2018

Количество ресторанов в российской столице очень велико. Поэтому выбрать среди них самый подходящий для себя совсем непросто.

Чтобы успешно решить данную задачу и посетить, к примеру грузинский ресторан в Москве с отличной кухней и превосходных качеством обслуживания, нужно руководствоваться несколькими важнейшими критериями, перечисленными ниже.

  • Посетители. Любой человек желает, чтобы в ресторане, где он намерен обедать или ужинать, присутствовали и другие посетители. Если в заведении нет клиентов, то это наводит на мысль, что оно не является популярным. А потому возникают подозрения относительно качества обслуживания.
  • Интерьер. Все посетители обязательно оценивают дизайн помещения. Российской столице вполне подходит помпезный стиль, тогда как в провинциальных городах он неуместен.
  • Кухня. В предлагаемом меню должны присутствовать блюда, которые вносят разнообразие в рацион и значительно отличаются от домашней кухни.
  • Цены. Если они чересчур низкие, то это говорит о невысоком качестве обслуживания. Если они чересчур высокие, то клиенту приходится переплачивать за услуги. Цены должны быть справедливыми, то есть соответствовать качеству сервиса.
  • Размер меню. В приличном ресторане не бывает большого меню. Оно должно включать в себя три-четыре закуски, такое же количество основных блюд и что-нибудь написанное на доске. Некоторые заведения вообще обходятся без меню, вместо него официант быстро проговаривает перечень, из которого следует выбрать необходимое.
  • Музыка. В российской столице посетители ресторанов привыкли трапезничать под громкую музыку, но многие ищут места, где царит тишина, прерываемая только голосами клиентов и перезвоном посуды.
  • Очаг. В большинстве хороших ресторанов посетителям видна кухня. Умелым поварам нечего скрывать, а ароматы блюд, которые они готовят, обостряют аппетит у клиентов.
  • Официанты. Здесь важна золотая середина: официанты не должны быть чересчур юными или чересчур старыми, много суетиться или еле двигаться, быть чересчур развязными или, напротив, скованными.
  • Вид из окна. Здесь каждый принимает решение в соответствии с собственными вкусами, поэтому универсальных рекомендаций по данному вопросу дать нельзя.
  • Повар. Желательно, чтобы это был мужчина, поскольку женщины у плиты постоянно отвлекаются на размышления о посторонних предметах. Мужчины проявляют больше внимания к процессу готовки и строго соблюдают все пропорции и требования рецептов.
  • Площадь ресторана. В хорошем ресторане должно быть не более двух залов, в каждом из которых стоит десять-пятнадцать столов.
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