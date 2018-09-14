Китайские СМИ назвали «четыре секрета» российско-китайской дружбы

Китайское ведущее издание Жэньмин жибао, подводя итоги встречи президента России Владимира и главы Китая Си Цзиньпина во Владивостоке, назвало "четыре секрета" дружбы между странами.

Как отмечает газета, отношения между Китаем и Россией характеризуются зрелостью и стабильностью. Обе стороны уважают интересы друг друга и поддерживают взаимные усилия по их защите.

Стратегические отношения между Пекином и Москвой, по мнению издания, базируются на четырех принципах.

Во-первых, отношения между странами основаны на твердом правовом фундаменте.

Во-вторых, китайско-российские отношения не нацелены на конфронтацию с какой-либо третьей стороной.

Еще одной составляющей дружбы между странами является всеобъемлющий характер их взаимодействия, о чем свидетельствуют результаты сотрудничества в различных областях, таких как политика, экономика, культура, экология, наука и техника и образование.

Как отмечает Жэньмин жибао, экономическое сотрудничество между Пекином и Москвой планомерно расширяется. За последние 15 лет двусторонняя торговля увеличилась в десять раз.

И, конечно, важнейшей основой китайско-российских отношений является тесная дружба между высшими руководителями двух стран. Хорошие отношения между Китаем и Россией принесут стабильность всему миру, несмотря на сложную международную ситуацию, резюмирует китайское издание.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин отметил прогресс в крупных проектах с Россией.

"Обе стороны прилагают активные усилия для сопряжения (инициативы) "Один пояс — один путь" и ЕАЭС, продвигаются крупные стратегические проекты в энергетике, авиации, космосе"(цитата по РИА Новости), — сказал он после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным во Владивостоке.

"Также наращивается наше сотрудничество в новых сферах, таких как финансы, сельское хозяйство, электронная торговля. Сотрудничество впечатляет как количеством, так и качеством, наполняется новым содержанием, расширяются его границы", — добавил Си Цзиньпин.