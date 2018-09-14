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Москва, 15.09.2018

LOUIS VUITTON

«Expert Online» 2018
  • LOUIS VUITTON
предоставлено пресс-службой

Louis Vuitton открывает Pop Up магазин в ЦУМе, где представит женскую коллекцию сезона Осень-Зима 2018.

Новый магазин Louis Vuitton на первом этаже ЦУМа представит полную линию продукции женской категории. Дизайн пространства выполнен в форме белого сундука с прозрачными стенками и золотыми деталями в отделке, которые перекликаются с элементами показа и с образами коллекции.

В коллекции Осень-Зима 2018 Николя Жескьер переосмысливает современную элегантность, сочетает инновационные детали и традиционное мастерство. Роскошные пальто или струящееся вечернее платье, узкие брюки или объемные блузы – коллекция провозглашает идею смелой интерпретации французского шика. Оттенки цветовой палитры по-новому расставляют акценты на классических силуэтах. И пышная эклектика обретает утонченность.

Наряду с широким выбором одежды и аксессуаров в магазине будут представлены эксклюзивные кроссовки Time Out, ботинки Wonderland, миниатюрная шляпная коробка, выполненная в классической коже Epi, а также уникальная коллекция вечерних платьев.

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