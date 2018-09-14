Марка Volkswagen Коммерческие автомобили на выставке «Гидроавиасалон-2018»

Марка Volkswagen Коммерческие автомобили стала транспортным партнёром 12-й международной выставки и конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018», которая прошла в Геленджике с 6 по 9 сентября на территории испытательно-экспериментальной базы ТАНТК им. Г.М. Бериева.

В 2018 году «Гидроавиасалон» превысил показатели предыдущей выставки по количеству экспонентов и установил рекорд. Свои продукцию и услуги представили 203 компании из шести стран мира.

Площадь экспозиции превысила 4 тыс. кв.м. Ряд воздушных судов был представлен на «Гидроавиасалоне» впервые, новинками стали самолёт местных воздушных линий L 410UVP-E20 и лёгкий самолёт Т500А, установленные на поплавковые шасси. Всего на статических стоянках в аэропорту Геленджика и на гидробазе ТАНТК им. Г.М. Бериева, а также в полёте было представлено 52 воздушных судна, кроме того, демонстрировалось шесть катеров.

Деловая программа «Гидроавиасалона-2018» стала наиболее насыщенной и разносторонней. Впервые дискуссии экспертов охватили темы цифровизации и роботизации, создания и применения беспилотных авиационных систем.

Чтобы поддержать лейтмотив выставки, Volkswagen Коммерческие автомобили представила модель Multivan Business.

Этот автомобиль представительского класса сочетает в себе престиж, функциональность и удобство. Это настоящий «офис на колёсах» – Multivan Business позволяет эффективно работать, пока вы находитесь в пути, провести в дороге переговоры на четырёх человек и, конечно, комфортно отдохнуть от забот, когда представится такая возможность.

Одним своим видом модель многое может сказать о вкусе водителя и пассажиров – великолепные пропорции, изящные легкосплавные диски, хром в отделке, светодиодные фары и тонированные задние светодиодные фонари буквально излучают уверенность. Салон Multivan

Business наполнен атмосферой функциональной роскоши и оборудован Wi-Fi роутером, отдельным каналом громкой телефонной связи и телефонной трубкой, центральной консолью с баром-холодильником, подоконной консолью, выдвижными ящиками и складным столиком.

Новая модель гармонично объединяет в себе технологичность и безопасность – Multivan Business оснащён флагманской инфомедиа- системой Discover Media и комплексом электронных ассистентов, обеспечивающих безопасность на всём пути следования. Двигатели автомобиля приятно удивляют сочетанием высокой мощности и низкого расхода топлива, а опциональная система полного привода 4MOTION добавит уверенности и поможет быстро добраться до пункта назначения, невзирая на самые сложные дорожные условия.

Для транспортировки гостей и обеспечения транспортных услуг в рамках форума марка Volkswagen Коммерческие автомобили предоставила 10 автомобилей Caravelle и 4 VIP-шаттла Multivan для наиболее важных участников мероприятия.