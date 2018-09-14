Россия показала, как действуют «ракеты – невидимки»

Российские ВКС продемонстрировали возможности «ракет-невидимок», которые превосходят по своим характеристикам известные зарубежные аналоги. Вооружение было применено в ходе учений «Восток-2018» на полигоне «Телемба» в Бурятии. Об этом рассказал изданию «Звезда» начальник 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов, который пояснил, что это было сделано с целью усложнить задачу на учениях.

Так российские военные в ходе тренировочного удара условного противника должны были отразить атаку копиями настоящих крылатых ракет, а также баллистических боеголовок. При этом военный уточнил, что не было полной уверенности в том, что расчеты справятся с поставленной задачей.

«Никаких стопроцентных гарантий успешного отражения столь массированного условного удара дать не мог никто. Дело еще и в том, что в маневрах были применены особые мишени-имитаторы ракет, с очень низкой радиозаметностью, по-другому — с технологией "стелс", "невидимки". Эти ракеты-мишени превосходят все известные иностранные аналоги уже настоящих ракет», — рассказал Тихонов, который добавил, что подразделения с поставленной задачей справились блестяще и смогли отразить некоторые ракеты еще на подлете.

Напомним, в России на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана проходят крупнейшие за последние 40 лет военные маневры с участие армии Китая и Монголии. Учения под названием «Восток-2018» продлятся до 17 сентября. Ими руководит лично глава Минобороны Сергей Шойгу.