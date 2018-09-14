Что такое кредит под залог ПТС

С появлением залоговых кредитов заемщики получили возможность брать крупные суммы на более выгодных условиях, чем при оформлении потребительского кредита. Финансовые организации могут принять под залог любое ценное имущество, но преимущество отдают недвижимости и авто. На сегодняшний день популярностью пользуется заем под залог ПТС. И это неудивительно, ведь по условиям такого кредитования заемщик имеет право пользоваться своим автомобилем.

Основные преимущества

Преимущества займов под залог ПТС очевидны:

Автомобиль остается у владельца и он продолжает его эксплуатацию, но не имеет права дарить, продавать или обменивать.

Сниженная процентная ставка, если сравнивать с обычным потребительским кредитом.

Упрощенная процедура оформления. Многие документы, которые запрашивают финансовые учреждения при выдаче займов без обеспечения, не требуются.

Меньше внимания уделяют кредитной истории клиента, а некоторых кредиторов она вообще не интересует.

Назревает вполне резонный вопрос о том, почему некоторые заемщики продолжают оформлять кредит под авто, если можно оставить в качестве залога ПТС? Дело в том, что второй способ кредитования предполагает меньший размер займа. А это для некоторых заемщиков является решающим фактором.

Где взять кредит под ПТС?

Выдачей займов под ПТС занимаются следующие финансовые организации:

Банки. От заемщиков здесь обычно требуют подтверждение платежеспособности и официальной оценки залога. Кроме того, большая часть банков рассматривает кредитную историю клиента. Обязательным требованием является наличие страховки КАСКО. Кроме автомобиля, могут попросить застраховать дополнительно собственную жизнь, что особенно актуально при выдаче крупных сумм. Преимущество банковского кредитования заключается в сравнительно низкой процентной ставке.

Автоломбарды. Если кредитная история испорчена, заемщику в банке откажут. Зато он сможет получить одобрение в автоломбарде, где прошлыми финансовыми проблемами клиентов не интересуются. Кроме того, здесь требуют минимальный пакет документов и выдают деньги в кратчайшие сроки. Быстрой процедурой оформления займа славится Залогатор, этот автоломбард под ПТС выдает кредит уже в день обращения.

Частные инвесторы. Условия, по сути, не особо отличаются от тех, которые предлагают в автоломбарде. Однако среди частных инвесторов довольно много мошенников. Поэтому необходимо соблюдать осторожность и внимательно проверять репутацию кредитора, прежде чем подписывать договор. В противном случае есть вероятность остаться без машины.

МФО. В микрофинансовых организациях от клиентов не требуют подтверждения платежеспособности, не рассматривают их кредитную историю. Однако процентные ставки здесь, как правило, выше, чем в автоломбардах.

Как не остаться без автомобиля?

Принимая решение взять заем под ПТС, необходимо тщательно обдумать каждую мелочь. Прежде всего, важно следовать таким рекомендациям: