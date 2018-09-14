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Москва, 14.09.2018

Стали известны основные пункты плана по отказу России от доллара

«Expert Online» 2018

Основные пункты российского плана по отказу от американской валюты озвучил на полях Восточного экономического форума председатель правления ВТБ Андрей Костин. Интервью с ним приводит газета «Известие».

Руководитель сообщил, что отказ от доллара предполагает максимально быстрый переход на расчеты в других валютах при проведении экспортно-импортных сделок с иностранными государствами. В числе основных валют, которые заменят доллар, он назвал евро, юань и рубль.

 Вторым пунктом Костин называет перевод «юридических адресов крупнейших российских холдингов в нашу юрисдикцию».

«По коллегам, которые попали в апрельские санкции тому же "Русалу",— мы поняли, что регистрация за рубежом усложняет выполнение дальнейших задач»,— рассказал Костин.

Также глава ВТБ называет среди основных шагов максимально быстрое  размещение еврооблигаций на российской площадке, а также отказ от первичного депозитария в виде Euroclear и переход российский.

«Четвертый пункт: мы предлагали провести лицензирование всех участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по единым правилам»,—добавил Костин.

Ранее он сообщал, что у ВТБ есть план действий на случай ужесточения санкций США против банка.

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