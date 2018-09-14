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Москва, 14.09.2018

Курс доллара рухнул после решения ЦБ

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара рухнул после решения ЦБ
Геннадий Сафонов/Интерпресс/ТАСС

Курс доллара обвалился к рублю после решения ЦБ о повышении ставки. Курс доллара потерял в моменте 83 копейки, снизившись до 67,58 рубля. Курс евро обвалился на 91 копейку, достигнув уровня 79,09 рубля.

Совет директоров Банка России 14 сентября 2018 года принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,50% годовых. Изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания Совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски, отмечается в сообщении ЦБ. 

Банк России принял также решение продлить до конца декабря 2018 года приостановку покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.

Решение регулятора стало неожиданным для рынка. Ожидалось, что ЦБ сохранит ставку на прежнем уровне, ужесточив при этом риторику.

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