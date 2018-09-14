Украина выиграла у России суд по долгу в три миллиарда долларов

Украина выиграла апелляцию в суде Лондона по долгу на три миллиарда долларов перед Россией. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из суда.

По данному делу будет проведено повторное слушанье. Комментируя информацию, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Российская Федерация обратится с повторной аппеляцией в Верховный Англии.

«Нынешнее решение на некоторое время откладывает окончательное решение по урегулированию спора между Российской Федерацией и Украиной. Надеемся, что следующая инстанция, более высокая инстанция, окончательно примет объективное решение», — сказал чиновник.

По сути спора сообщается, что Украина перестала обслуживать долг по евробондам в три миллиарда долларов, выкупленных на рыночных условиях со ставкой купона 5% годовых.

В марте 2017 года Минфин России в Высокий суд Лондона и в марте этого года выиграл его, однако, позднее Украина обжаловала это решение в апелляционном суде.