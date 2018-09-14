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Москва, 14.09.2018

В Киеве обвинили Россию в прекращении водоснабжения Крыма

«Expert Online» 2018

Глава украинского МИД Павел Климкин выдвинул против России обвинения в прекращении водоснабжения Крыма. Об этом дипломат написал на своей странице в Facebook.

«Это не Украина отрезала Крым от воды, это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины», — считает Климкин.

Ответ прозвучал на обвинение «Оппозиционного блока» в блокаде полуострова со стороны киевских властей . При этом Климкин утверждает, что Украина никогда не подпишет контракт на поставку воды в российский Крым.

В свою очередь партия «Оппозиционный блок»  призвали прекратить «геноцид, который нарушает права крымчан» и отправить Климкина в отставку.

Напомним, ранее Украина поставляла на полуостров до 85% пресной воды, которую использовали в основном аграрии для полива  140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подачу воды по каналу в республику полностью прекратили.

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