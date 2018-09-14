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Москва, 14.09.2018

В Росгвардии пояснили, кому принадлежит идея вызвать Навального на дуэль

«Expert Online» 2018

Представители Росгвардии пояснили, кому принадлежала идея вызвать оппозиционного политика Алексея Навального на дуэль, которую в своём видеообращении озвучил глава ведомства Виктор Золотов.

Согласно информации пресс-службы Росгвардии, эта идея принадлежала лично Золотову, передаёт РИА Новости.

При этом подчёркивается, что видеообращение директора Росгвардии было размещено на официальном сайте ведомства сразу после его записи.

«Все обращения и интервью директор Росгвардии делает исключительно по собственной инициативе», – отмечается в заявлении пресс-службы.

Напомним, 11 сентября глава Росгвардии Виктор Золотов в своём видеообращении, размещённом на сайте ведомства, вызвал Алексея Навального на дуэль, пообещав всего за несколько минут превратить его в «сочную отбивную».

Это стало ответом главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации на обвинения оппозиционного политика в том, что Росгвардия якобы закупает продукты по завышенным ценам.

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