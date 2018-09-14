ОФЗ: резиденты заменят нерезидентов

В условиях падения спроса иностранных инвесторов на российский госдолг Минфин решил выпустить дополнительные облигации для населения на 5 млрд рублей.

ОФЗ предложат россиянам

Минфин России опубликовал сообщение о начале размещения

дополнительного выпуска ОФЗ для физических лиц. Как говорится на сайте министерства, им было принято решение о размещении дополнительного выпуска 5 млн облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) объемом 5 млрд руб. по номинальной стоимости.

Номинальная стоимость одной облигации с погашением 24 марта 2021 года составляет 1 тыс. рублей. Начиная с 17 сентября 2018 года и по 22 сентября ОФЗ-н дополнительного выпуска будут доступны для приобретения в отделениях ВТБ и Сбербанка. Купонная ставка: по первому купону – 6,00% годовых; по второму купону – 6,50% годовых; по третьему купону – 7,00% годовых; по четвертому купону – 7,50% годовых; по пятому купону – 8,00% годовых; по шестому купону – 8,60% годовых.

Минимальное количество облигаций, доступных для приобретения одним физическим лицом – 30 штук. Максимальное количество облигаций, которым может владеть одно физическое лицо – 15 тыс. штук. Проведение между владельцами операций с облигациями не допускается, за исключением случаев, предусмотренных условиями их продажи.

Залог облигаций не допускается. Дополнительный выпуск имеет параметры, аналогичные установленным для основного выпуска, за исключением даты начала и окончания размещения облигаций.

Неплохая идея!

В условиях, когда США грозят санкциями на госдолг России, Минфин, вполне справедливо хочет занять больше денег на внутреннем рынке. В этом нет ничего плохого, уверен Михаил Федоров, аналитик «Абилити Капитал», который считает, что, скорее всего, у ведомства в этом вопросе все получится. Хотя бы потому, что госдолг России относительно небольшой и не превышает 15% от ВВП.

Что же касается населения, то и тут, полагает эксперт — почему бы и нет? ОФЗ ничем не хуже депозитов, а даже лучше, и опять же важен объем. Например, по итогам первого квартала 2018 года физические лица держали на депозитах в банках 26 трлн рублей. Нет никаких помех для того, чтобы лишь малая часть из них перешла в ОФЗ, вопрос стоит лишь только в величине риска и доходности. Минфин может продать населению хоть все 2 трлн рублей своего долга, который из-за санкций гипотетически может «сбежать». Для ОФЗ просто нужен определенный процент доходности, но каков размер этого процента, сказать сложно, его установит сам рынок.

Решая вопрос: внешний долг и инвестор в госдолг — или внутренний? — стоит отметить, что потери для платежного баланса страны, в случае если все иностранцы продадут российский госдолг, не критичны, говорит Михаил Федоров. Выход 20-ти, или даже 30-ти млрд долларов из страны равноценны денежному потоку от продажи нефти с величины 10 долларов за баррель за год. То есть, дополнительные 10 долларов в цене нефти, могут полностью нивелировать выход иностранных денег из российского госдолга. Именно такова цена вопроса санкций для ОФЗ.

Отдайте нам хоть все

Размещение выглядит очень интересно на фоне того, полагает, в свою очередь, аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, что накануне Минфин отказался от аукциона по ОФЗ для всех видов инвесторов, и внешних, и внутренних, то есть предвидел падение спроса на фоне санкций. Граждане же, которые не торгуют облигациями на фондовом рынке регулярно и покупают народные ОФЗ напрямую в банках, в среднем обладают более низкой финансовой квалификацией, и именно им предложено поучаствовать в размещении символической, относительно небольшой суммы в 5 млрд рублей (средний недельный объем обычного аукциона по размещению ОФЗ — 15 млрд рублей).

Впрочем, уверен эксперт, с учетом перспектив экономики и санкционного давления, такая инвестиция может быть оправданна. На фоне выхода из ОФЗ под санкционным давлением нерезидентов, российские граждане как будто берут на себя этот долг, говорит он. Доходность ОФЗ, по прогнозам, будет продолжать расти, и 8-9%, которые можно было наблюдать последнее время — это не предел. Новые, «суровые», как их называют, санкции в отношении российских банков и оборонной отрасли, связанные с «делом Скрипалей», могут подбросить доходность до 10-летних выпусков ОФЗ и до 10% годовых. Для среднего физлица это было бы нормальной альтернативой банковскому вкладу под 6-7% годовых, застрахованному, но с ненулевой вероятностью отзыва у банка лицензии.

В народных ОФЗ такой инвестор может разместить гораздо больше, чем покрываемые АСВ 1,4 млн рублей, считает Алексей Антонов. По его словам, опыт прошлых размещений показывал, что есть большая группа частных инвесторов, готовых вкладывать до 15 млн рублей в государственные долговые бумаги. Скорее всего, и в этот раз весь выпуск будет выкуплен в течение 1-2 месяцев, что поддержит репутацию ОФЗ и позволит Минфину подготовиться к следующему регулярному аукциону.