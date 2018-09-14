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Москва, 15.09.2018

Volkswagen Golf – начало продаж в России

«Expert Online» 2018
  • Volkswagen Golf – начало продаж в России
предоставлено пресс-службой

Volkswagen начинает продажи легендарного Golf в России. Автомобиль доступен с двумя бензиновыми двигателями – мощностью 125 л.с. и 150 л.с.

Автомобиль доступен с двумя бензиновыми двигателями – мощностью 125 л.с. и 150 л.с. Цена комплектации Trendline – 1.429.900 рублей. В зависимости от комплектации, модель предлагается с широким набором инноваций: интерактивной цифровой приборной панелью Active Info Display, навигационной системой Discover Media, интерфейсом App-Connect, системой контроля дистанции Front Assist c функцией экстренного торможения City Emergency Braking, адаптивной системой головного освещения Dynamic Light Assist и другими.

Volkswagen Golf в России доступен в четырех комплектациях – Trendline (1.429.900 рублей),  Comfortline (1.499.900 рублей), R-Line (1.569.900 рублей), Highline (1.649.900 рублей).

Для модели предлагаются цвета с оттенком металлик: белый White Silver, серебристый Tungsten Siver, синий Lapiz Blue, синий Aquamarine Blue, серый Indium Grey, а также желтый Kurkuma Yellow.

Экстерьер

В версии Trendline Golf уже оборудован наружными зеркалами с электроскладыванием и подсветкой Coming Home, галогеновыми фарами головного освещения со светодиодными дневными ходовыми огнями, светодиодными задними фонарями и противотуманными фарами с подсветкой поворотов. В комплектации Comfortline внешний облик автомобиля дополнен легкосплавными колесами Toronto 6.5Jx16 и воздухозаборниками с хромированной окантовкой. В исполнение R-Line добавлены легкосплавные колеса Madrid 7Jx17, спойлер на двери багажника в цвет кузова, пакет внешних элементов дизайна, включая бампера и расширители порогов R-Line. Топовая комплектация Highline отличается адаптивными светодиодными фарами головного освещения со светодиодными дневными ходовыми огнями, светодиодными задними фонарями с динамическими указателями поворотов, адаптивной системой головного освещения Dynamic Light Assist, а также легкосплавными дисками Dijon 7Jx17.

Интерьер

Volkswagen Golf в стартовой версии Trendline комплектуется сиденьями, обитыми тканью Pepper, водительским креслом с регулировкой по высоте, подогревом передних сидений, 3-спицевым кожаным мультирулем с обогревом, кожаной рукояткой рычага переключения передач, матовым декором Dark Silver и двумя светильниками для чтения спереди. В версиях Comfortline и R-Line сиденья выполнены из ткани Zoom, для передних комфортных кресел доступна ручная регулировка высоты и поясничной опоры, спинка заднего сиденья имеет возможность асимметричного складывания (1/3-2/3). Для внутреннего зеркала заднего вида в данных комплектациях предусмотрена функция автоматического затемнения. Исполнение Highline дополнено декором Piano Black, обивкой сидений из ткани Global с вставками алькантары на центральных частях и поясничным подпором спортивных кресел спереди. Водительское сиденье оборудовано регулировкой по 14 положениям, поясничным подпором с электроприводом и функцией массажа. Кроме того, комплектация Highline оснащена двумя светодиодными светильниками для чтения с хромированной окантовкой спереди и двумя сзади, хромированной отделкой клавиш стеклоподъемников и переключателя регулировки зеркал, тканевыми ковриками и фоновой подсветкой интерьера.

volkswagen_golf_interior.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Volkswagen Golf – один из самых продаваемых автомобилей в мире, в 2016 году признан автомобилем с самой высокой остаточной стоимостью в своем сегменте.

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