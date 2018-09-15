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Москва, 15.09.2018

Онлайн-школы в России - свободная ниша на рынке?

«Expert Online» 2018
  • Онлайн-школы в России - свободная ниша на рынке?
предоставлено пресс-службой

Интерес к интернет-образованию в России растет с каждым годом, однако, несмотря на открытие новых проектов, этот рынок нельзя назвать насыщенным, считают эксперты.

По статистике 2018 года в России проживает 146 млн. человек. Ранее ВШЭ в собственном исследовании “Мониторинг экономики образования” сообщала, что порядка 6,7 млн. россиян от 24 до 65 лет постоянно учатся чему-либо. При этом средняя зарплата человека, который положительно относится к до.образованию и подписан на онлайн-курсы, в 2,5 раза выше, чем у тех, кто не пользуется ими: 77,1 против 30,3 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании Сбербанка.

Ниша онлайн-образования на данный момент считается одной из самых перспективных среди бизнесменов и стартапов: по оценкам экспертов сейчас в стране успешно функционируют только 1500-2000 онлайн-школ, но к 2021 году рынок российского онлайн-образования рискует вырасти до 53,3 млрд.рублей.

Этому направлению посвящено отдельное мероприятие в Москве - конференция по запуску онлайн-школ NewSchool. 28 сентября на территории «Москва-Сити», в отеле Novotel известные продюсеры представят кейсы по созданию прибыльных онлайн-школ, также участники смогут посетить выставку новейших сервисов и получить доступ к технологиям для организации бизнеса.

Конференция ориентирована на тех, кто уже запустил или только планирует запустить образовательный проект онлайн, а также на специалистов в области EdTech, маркетологов, разработчиков, IT-профессионалов, тренеров онлайн-школ, блогеров и молодых предпринимателей.

Перед гостями мероприятия выступят более 15 экспертов: основатели и управленцы крупнейших онлайн-школ России, лидеры в сфере интернет-бизнеса, топовые продюсеры и известные тренеры.

Среди спикеров Николай Волосянков, основатель продюсерского центра “Обнаженный бизнес” (в арсенале 20 онлайн-школ), Тимур Каримбаев и Сергей Михайлов (сервис GerCourse), Иван Шелевей, ведущий продюсер GetCourse, продюсер проекта "Сила Воли" и многие другие. Эксперты обещают представить практические кейсы: “Работа отдела маркетинга в KalachevaSchool с оборотом 155 млн.руб. в год”, “Как мы управляем 20 онлайн-школами с оборотом до 30 млн. в месяц” и другие.

Во время конференции для всех участников будет открыта выставка: современные IT-сервисы, CRM-системы, платформы для автоматизации продаж, маркетинговые услуги и другое. Нетворкинг также станет частью программы конференции: в перерывах между выступлениями участники смогут лично познакомиться со спикерами, игроками рынка, обсудить возможное партнерство и актуальные вопросы.

Организатором мероприятия выступает продюсерский центр «Обнаженный бизнес». Компания работает на рынке с 2012 года под управлением Николая Волосянкова и на данный момент объединяет более 20 прибыльных онлайн-школ разной направленности: обучение английскому языку, создание собственного магазина на Amazon, курсы по недвижимости, трейдингу и прочие. Оборот центра составляет 30 млн./месяц.

Билеты доступны на сайте : ns2018.ru

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