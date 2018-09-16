Почему стоит обратиться за помощью в клининговую компанию

Сотрудники клининговых фирм решают сложные задачи уборки оперативно и с применением новейшего оборудования.

В тех случаях, когда дело касается больших площадей, или когда уборку в офисе нужно необходимо провести как можно быстрее, использование услуг клининговой компании позволяет добиться поставленных целей эффективно и оперативно. Потребность в профессиональных клининговых услугах возникает в следующих ситуациях:

завершение ремонта;

офисный переезд;

подготовка к деловому мероприятию и наведение порядка после его окончания;

химическая чистка ковровых покрытий и мебели;

вывоз снега и мусора;

мытье окон;

появление граффити, а также образование грибка или плесени на фасаде здания.

Ниже описаны особенности уборки в каждой из перечисленных ситуаций.

Послестроительная и послеремонтная уборка

После сдачи объекта в эксплуатацию или после окончания ремонтных работ необходимо очистить здание от пыли и строительного мусора и помыть поверхности спецсредствами, которые не оставляют разводов. С помощью мощных пылесосов и специальных химических средств бригада сотрудников клининговой фирмы оперативно доведет состояние помещений до готовности для использования по прямому предназначению. Минимальная стоимость послестроительной и послеремонтной уборки помещений составляет семьдесят рублей за один квадратный метр.

Генуборка помещений

При проведении генуборки выполняются следующие действия:

устранение пыли везде, в том числе в труднодоступных местах;

мытье стекол и фасадов зданий;

устранение разнообразных локальных загрязнений;

химичистка коворов, ковровых покрытий и мебели;

вывоз мусора.

Минимальная плата за оказание данных услуг – семьдесят рублей за один квадратный метр.

Химчистка ковров и мебели

Потребность в данной услуге особенно велика в тех заведениях с большой проходимостью, где необходимо постоянно поддерживать высокую комфортность интерьеров. В число таких заведений входят выставочные и концертные залы, гостиницы, рестораны. Химчистка осуществляется с использованием моющих пылесосов и предусматривает выполнение следующих действий:

устранение локальных пятен с использованием спецсредств;

устранение затертостей при помощи спецсредств;

мытье чистящим шампунем, позволяющим восстановить первоначальный цвет;

мытье чистой водой под большим давлением с мгновенным всасыванием.

Стоимость чистки одного кресла составляет от ста до ста пятидесяти рублей, одного дивана – от пятисот до двух тысяч рублей, одного стула – от восьмидесяти до ста рублей. Минимальная плата за химическую чистку одного квадратного метра ковров составляет двадцать шесть рублей.

Чистка пола

Данный вид услуг предусматривает выполнение следующих действий:

Машинная мойка любых напольных покрытий.

Укрепление мраморной поверхности с использованием особой технологии, чтобы придать ей блеск и влагоустойчивость.

Шлифование и полирование.

Нанесение защитных эмульсионных составов.

Минимальная стоимость машинной мойки составляет двадцать рублей за один квадратный метр. Плата за укрепление мраморной поверхности составляет от ста восьмидесяти до двухсот двадцати рублей за один квадратный метр, за шлифовку и полировку – от трехсот пятидесяти до шестисот рублей за один квадратный метр. За обработку напольного покрытия защитной эмульсией в помещениях площадью меньше ста квадратных метров придется заплатить как минимум пять с половиной тысяч рублей, в более просторных помещениях выполняется индивидуальный расчет.

Уборка после мероприятий

Для максимально быстрого восстановления рабочей остановки в офисе после проведенного мероприятия лучше всего обратиться в клининговую фирму, которая в короткие сроки выполнит следующие действия:

устранение локальных загрязнений с мебели;

очистка ковролина;

влажная уборка помещения;

уборка мусора.

Размер оплаты этих услуг начинается от семидесяти рублей за один квадратный метр.

Мытье стекол

Мойка оконных стекол изнутри и снаружи осуществляется профессионалами с использованием эффективных клининговых технологий. Она предусматривает чистку стекол скребками с применением спецсредств и высушивание промышленными фенами. Проведение данных работ возможно не только в теплое время года, но и зимой. При их выполнении на верхних этажах привлекаются специалисты в области промышленного альпинизма. Минимальная оплата составляет пятнадцать рублей за один квадратный метр.

Вывоз снега и мусора

При оказании данного вида обслуживания сотрудники клининговых фирм с применением спецтехники вывозят с территории принадлежащего клиентам объекта снег и мусор в любом объеме и в самые короткие сроки. Размер оплаты определяется способом погрузки и перевозки мусора, кроме того, он зависит от объема выполняемых работ.