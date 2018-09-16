Прайс-навигаторы: что это такое и в чем их удобство для покупателей

Продажа товаров в интернете набирает обороты. Чаще всего предпочтение отдается следующей продукции: парфюмерия, предметы первой необходимости, одежда с обувью и пр. В топ самых продаваемых вещей также попали аксессуары, техника для сада и огорода плюс вспомогательные товары. Как всегда, на верхушке продаж смартфоны и всевозможные гаджеты различных модификаций и фирм. Последнее время покупатели интересуются такой группой товаров как инструменты, продукты питания, книги и подарки.

Не менее велико желание человека сделать правильный выбор при покупке, особенно это касается вопросов цены. Как не прогадать в выборе той или иной вещи? Ведь серфинг по множеству ресурсов довольно утомителен, а после просмотра десятков сайтов восприятие искажается, и выбор лучшего предложения становится призрачной идеей.

Как раз в этом случае на помощь потенциальным клиентам-покупателям приходят так называемые прайс-навигаторы. Другое название сервиса – прайс-агрегатор. Зачем он нужен? Это идеальный помощник в деле сравнения цен и торговых предложений 100 и более интернет-магазинов. Согласитесь, вручную сделать такую работу довольно сложно, да и бессмысленно. Ведь данная торговая площадка как раз и создана с целью облегчения потребителю процесса приобретения той или иной вещи. Агрегатор сам по себе ничего не продает. А лишь предоставляет информацию о стоимости товара, его характеристиках, странах-производителях и пр. Здесь можно посмотреть отзывы других клиентов, которые уже испробовали предложения, услуги определенных фирм и сделали свои выводы. Существуют и независимые рейтинги компаний, представленные на данной площадке. Кроме того, торговые предложения могут размещать лишь проверенные фирмы с хорошей репутацией. Клиент может не опасаться мошенничества со стороны недобросовестного продавца, да и вообще чувствует себя уверенней при выборе товарной позиции. Потому что сервис навигатора довольно удобен – перед глазами вся необходимая информация по категориям, отсортированная и отфильтрованная в связи с нуждами посетителя ресурса.

Какие бывают сервисы сравнения цен

Самые популярные в стране следующие агрегаторы: Ava, Freemarket, Hotline, Hotprice, Nadavi, Price.ua, Vcene, Яндекс.Маркет. Также высокие рейтинги имеют: i-m.com.ua, infomincer.net, market.meta.ua, market.tut.ua, market.yandex.ua.

Всего более 50-ти сервисов.

Рассмотрим, в качестве примера, что нам может предложить площадка Freemarket, подробности о которой вы найдете здесь: https://freemarket.ua/.



Большое количество товарных позиций самых разных категорий.



Удобство выбора нужной вещи с помощью специального фильтра подбора.



Товары расположены в соответствии с рейтингом популярности – легко определиться с выбором.



Представлены обзоры реальных клиентов сайта и их отзывы о той или иной продукции.



Можно отсортировать товар по степени дороговизны.



Есть возможность размещения бесплатных объявлений пользователями навигатора. Вы можете предложить через сервис свои товары б/у другим клиентам ресурса.

Многие пользователи отмечают в качестве удобной площадки сервис Hotline.ua. Он существует достаточно длительное время, т.к. появился одним из первых. Посетителей привлекает комфорт навигации ресурса, хороший каталог, большой ассортимент магазинов и товаров. Также покупатели пишут на форумах о том, что часто оставляют на Hotline.ua свои отзывы на ту или иную продукцию.

Но несомненным лидером посещения, конечно, является Яндекс.Маркет. Количество посещающих сайт людей просто зашкаливает. Около 150 млн. человек за один месяц – таков примерный рейтинг ресурса. При выдаче товарных ниш эта площадка оккупирует, как правило, 1-е место.

Конкурент Яндекс.Маркета – компания Price.ua. Ее рейтинг также высок.

В качестве послесловия

Подведем итоги и выясним, в чем же положительные стороны прайс-навигаторов? Как они помогают человеку совершать покупки на просторах сети?