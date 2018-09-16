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Москва, 17.09.2018

Правильный выбор террасной доски – о чём молчат продавцы

«Expert Online» 2018

Сегодня террасная доска активно применяется во внутренних и внешних отделочных работах, включая создание настилов на открытом воздухе и облицовку причалов. Этот универсальный материал представлен на рынке впечатляющим многообразием штучного декора, который может изготавливаться, как из натуральной древесины, так и с применением синтетических компонентов. Каждая разновидность предназначена для определённых условий эксплуатации, определяемых физико-химическими свойствами соответствующих изделий.

Если речь идёт об отделке из натурального массива, то в этом случае стоит понимать, что древесина является самым привлекательным, но весьма капризным материалом. Поэтому террасная доска, устанавливаемая на улице, должна в процессе производства обрабатываться таким образом, чтобы вся красота не пропала после первой пережитой зимы. Главные враги деревянных покрытий – это влага, холод и ультрафиолет, который воздействует на поверхности практически круглый год. Не стоит также забывать о биологических агентах, которые неизбежно портят древесину.

В настоящее время существует широкая линейка различных смесей, предназначенных для солнцезащитной обработки заготовок. Одновременно добросовестный производитель обязан использовать экологически чистые составы, способные противостоять жучкам-древоточцам. А для того, чтобы увеличить сопротивляемость всем перечисленным негативным факторам, установленный настил можно покрасить эластичной износостойкой краской.

Интересным технологическим решением последних лет является изготовление террасной доски из смеси древесины с полимерами. Такая технология позволяет достигать высших показателей сопротивляемости внешней среде и времени. Подобные изделия не только биологически и химически пассивны, но и обладают достаточно высокой степенью огнезащиты.

Что касается внешней отделки из натурального массива, то самым популярным представителем этой товарной группы по праву считается террасная доска из лиственницы. Именно это сорт древесины после должной обработки обладает высокой влагостойкостью и спокойно переносит большие перепады температур. Зачастую такие плашки профилируются специальным образом, чтобы поверхность приобрела антискользящие свойства. В результате получается неприхотливый долговечный настил, который можно использовать для отделки террас, беседок, а также морских или речных пирсов.

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