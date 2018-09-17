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Москва, 17.09.2018

Российские автоинспекторы отныне не имеют права снимать с машин номера

«Expert Online» 2018

Сотрудники госавтоинспекции  больше не имеют права снимать регистрационные номера с автомобилей, передает Интерфакс.

Соответствующий указ, текст которого размещен на официальном портале правовой информации, подписал президент  России Владимир Путин.

Документ вступает в силу со дня подписания - 15 сентября и запрещается снимать с автомобилей номера в случае запрета их эксплуатации из-за нарушений.

Сотрудники ГИБДД имеют право запретить эксплуатацию ТС «в случаях, предусмотренных законодательством до устранения причин, послуживших основанием для такого запрещения, а также при наличии неисправностей и условий, перечень которых утверждается правительством», говорится в документе.

Напомним, ранее инспекторы могли снять номера за вождение автомобиля в нетрезвом виде, наличие тонировки несоответствующей определенным государственным стандартам, а также использование неисправного ТС.

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