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Москва, 17.09.2018

Прибыль российских банков резко снизилась

«Expert Online» 2018

Прибыль банковского сектора России за январь - август 2018 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 9,6% и составила 901 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Банка России. При этом прибыль банков за август достигла 124 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем в августе 2017 года.

В ЦБ отметили, что на финансовый результат сектора существенно влияли показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. Без учета этих банков прибыль банковского сектора за восемь месяцев составила 1,2 трлн рублей, что на 20,4% превышает показатель января - августа прошлого года.

Совокупный объем банковских кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) в августе возрос на 1,5%, до 46,6 трлн рублей. По данным регулятора, в их составе портфель корпоративных кредитов (32,7 трлн рублей) демонстрировал существенный рост (+1,1%). Одновременно августовский прирост розницы (на 2,4%) достиг локального максимума. Объем розничного портфеля по состоянию на 1 сентября 2018 года составил 13,9 трлн рублей.

В августе вклады населения снизились на 0,6%, составив 27,4 трлн рубля (30,8% от совокупных пассивов банковского сектора). При этом за январь - август объем вкладов вырос на 2,5%.

Объем депозитов и средств на счетах организаций увеличился за месяц на 0,5%, до 25,9 трлн рубля. Средства организаций на расчетных счетах сократились на 2,4%, до 9,2 трлн рубля.

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