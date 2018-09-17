Большая Балканская игра начинается

На Балканском полуострове начинается очередной этап противостояния между Россией и Западом. В этот раз яблоком раздора стала Македония, которая готовится к проведению очень важного референдума, который, возможно, откроет для нее дверь в Евросоюз и НАТО.

Совсем скоро небольшая балканская страна, известная сейчас и когда она была в составе Югославии как Македония, скорее всего станет Северной Македонией. Референдум о смене названия республики намечен на 30 сентября. Ряд партий, включая партию «Единая Македония», единственную партию, по данным Politico, которая открыто поддерживает Россию, объявили об его бойкоте.

Власти страны придают смене названия очень большое значение, потому что оно откроет ей дорогу в НАТО и Евросоюз. Македония вступила бы в эти организации раньше, если бы не противодействие Греции, которая утверждает, что право на название «Македония» принадлежит только ее северной провинции. Долгие и трудные переговоры между Афинами и Скопье, похоже, устранили это препятствие, но только в том случае, если македонцы в последний день сентября проголосуют за добавление к названию слова «Северная».

Референдум очень важен также для Брюсселя, который, как утверждают еврочиновники, хочет сделать из Македонии «нормальную» страну, и Москвы, которая после вступления в прошлом году в НАТО Черногории, не хочет, чтобы Североатлантический альянс получил на полуострове еще один плацдарм.

В Брюсселе, по обыкновению, обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние дела суверенного государства и утверждают, что российское посольство в Скопье, возглавляемое послом Олегом Щербаком, имеет в своем штате пять профессиональных рыцарей плаща кинжала и ведет подрывную деятельность.

На лицо привычная и растянувшаяся на два десятилетия схватка между Россией и Западом за Балканы. Однако от бурных событий девяностых годов прошлого века и нулевых этого ее отличает одно обстоятельство – участие третьей стороны, которой является Китай.

В Македонии немало политиков, пишет Politico, считающих, что Россия, хотя и преследует, конечно, собственные интересы, помогает еще и Китаю, интересам которого ее интересы, по крайней мере, не противоречат, и даже действует на китайские деньги. Пекин хочет в рамках проекта «Один пояс, один путь» построить дорогу через Балканский полуостров между Центральной Европой и Грецией, где у китайцев есть порт Пирей. По мнению сторонников китайского следа, Запад «мутит воду» в Македонии с единственной целью – сорвать планы Поднебесной и, конечно, России. При любом исходе референдума Брюссель и Вашингтон останутся в выигрыше, потому что на пути китайского мегапроекта возникнут большие препятствия: в случае победы противников смены названия в Македонии возникнет хаос и начнется острый политический кризис, а в случае их поражения она вступит в НАТО, что Пекин тоже не устраивает. Два других маршрута дороги через Балканы пролегают через Болгарию и Албанию, которые вступили в альянс в 14 и 9 лет назад соответственно.

Китай действительно осторожно и не спеша укрепляет свое экономическое влияние на Балканах в целом и в Македонии в частности. У России, считает Politico, цель иная, политическая - не дать Македонии перейти в западный лагерь, а если это не получится, помешать ей добиться успеха на пути интеграции в объединенную Европу. Сделать это, кстати, учитывая развитие событий в других балканских странах, вступивших в ЕС, будет не так уж и трудно. Трудно предположить, что Еврокомиссию и Белый дом с Госдепом США действительно заботит судьба македонцев. Они интересуют их точно в такой же мере, как судьба болгар, румын, черногорцев, т.е. исключительно как противовес продвижению России на запад Балканского полуострова и выхода ее к Адриатическому морю, и экономическому наступлению КНР.