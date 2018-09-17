Курс доллара устремился не в ту сторону

Курс доллара США снизился в понедельник на фоне ожидания рынками объявления дополнительных тарифов со стороны США на китайский импорт стоимостью $200 миллиардов.

Индекс доллара упал на 0,04% до 94,47. По состоянию на 8.50 мск курс доллара к иене опускался до 111,97 иены за доллар со 112,07 иены, курс евро к доллару рос до 1,1633 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1623 доллара за евро, сообщает Прайм.

Спрос на иену растет в понедельник после того, как газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует объявить о введении новых пошлин на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов уже 17-18 сентября. При этом источники сказали изданию, что в случае введения американской стороны очередных торговых пошлин Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США. Тариф, вероятно, составит около 10%, сообщает газета со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Это ниже 25%, которые раньше рассматривала администрация.

Аналитики JPMorgan, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что новые американские пошлины могут в итоге привести к дальнейшему усугублению торгового конфликта с Китаем.

Пекин уже предупредил США о контрмерах.

В развязанной США войне тарифов против Китая Пекин не намерен занимать только оборонительную позицию, он перейдет в контратаку, пишет китайская англоязычная газета Global Times. "Мы панируем новую замечательную контратаку, чтобы Соединенным Штатам стало больнее", - отмечает издание.

В публикации говорится, в частности, что "нет ничего нового в том, что США нагнетают напряженность, чтобы потом выторговать для себя более благоприятные условия за столом переговоров".

Как отмечали ранее аналитики, реализация негативного сценария в торговом споре между США и Китаем может отрицательно отразиться на динамике курса доллара. Хотя ранее курс доллара, как правило, отыгрывал новости о рисках торговой войны в свою пользу.

Рубль в понедельник слегка корректируется к доллару и евро после существенного укрепления на прошлой неделе на фоне решения ЦБ РФ не покупать валюту для Минфина до конца года и повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых.

Курс доллара на открытии понедельника повышался на 18 копеек — до 68,23 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 79,33 рубля.