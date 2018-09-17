IWC SCHAFFHAUSEN СТАНОВИТСЯ СПОНСОРОМ

IWC Schaffhausen становится главным спонсором экспедиции «Silver Spitfire – The Longest Flight». Следующим летом детально восстановленный истребитель Spitfire с уникальной серебристо-хромовой отделкой вылетит из Лондона и отправится в полет вокруг земного шара. Воздушное судно, построенное в 1943 году, за несколько месяцев преодолеет более 43000 км, посетив по пути около 30 стран мира. Кругосветное путешествие станет лучшей демонстрацией характерного дизайна и выдающихся инженерных решений культового британского самолета. Эта экспедиция была задумана Стивом Бултби-Бруксом и Мэттом Джонсом, основателями академии Boultbee Flight Academy, расположенной в павильоне Goodwood Estate на юге Англии. Мануфактура IWC заключает долгосрочное сотрудничество с первой официальной авиационной академией, обучающей работе с истребителями Spitfire.

Уже более 80 лет марка IWC создает часы для авиаторов, и в ее коллекции уже было несколько ограниченных серий, посвященных самолетам модели Spitfire. Тесная связь с этим проектом подчеркивает страстный интерес швейцарской мануфактуры к авиации. Более того, фантастические технологические характеристики и классический дизайн истребителей Spitfire нашли отражение и в изделиях мануфактуры города Шаффхаузен. «Истребители Spitfire отражают мечту человека о полетах в большей степени, чем любое другое воздушное судно. Они представляют собой шедевр инженерной мысли, опередивший свое время и продолжающий будоражить сердца своим культовым дизайном. Нас мгновенно захватила амбициозная идея кругосветного путешествия на этом судне, и мы с волнением готовимся оказывать поддержку этому увлекательному проекту», – говорит Кристоф Грейнджер-Херр, генеральный директор IWC Schaffhausen.

В то же время марка IWC анонсирует рассчитанное на несколько лет партнерское соглашение с авиационной академией Boultbee Flight Academy. Организация, основанная пилотами Стивом Бултби-Бруксом и Мэттом Джонсом, это первое в мире учебное заведение, обучающее работе с истребителями Spitfire. «IWC Schaffhausen разделяет нашу страсть к авиации и восхищение моделью Spitfire. Мы уверены, что нашли идеального партнера, чтобы исполнить нашу мечту о кругосветном полете», – дополняет Мэтт Джонс.

КУЛЬТОВОЕ СУДНО В КРУГОСВЕТНОМ ПУТЕШЕСТВИИ

Модель воздушного судна Spitfire MJ271 была построена в 1943 году в Касл Бромвиче. В настоящее время судно было разобрано на отдельные детали и тщательно восстановлено. Каждая деталь была с любовью отполирована вручную до алмазного блеска, чтобы придать истребителю его характерное серебристое сияние. Весной 2019 года общественность сможет впервые увидеть отреставрированный самолет, названный «Silver Spitfire».

Кругосветный полет начнется следующим летом в Англии. Первая часть тура пройдет через Канаду и США. Такой маршрут позволит команде экспедиции застать достаточно мягкие погодные условия в Арктике. Оттуда путешествие продолжится через Юго-Восточную Азию в Индию, затем на Средний Восток, откуда судно отправится обратно в Европу. По пути «Silver Spitfire» посетит некоторые страны, в которых никогда прежде не бывал самолет такогоуровня.

Французский художник Роман Хуго, знаменитый своими иллюстрациями на тему авиации, станет участником экспедиции, чтобы в художественной форме фиксировать происходящее. Хуго имеет летное удостоверение, его часто можно увидеть в кабине собственного воздушного судна 1942 Piper L4. Он широко известен как один из самых выдающихся иллюстраторов, работающих в тематике классической авиации.