Курс доллара: рубль преодолел психологическую отметку

Курс доллара перешел во второй половине дня к снижению к рублю, преодолев психологическую отметку 68 рублей.

В пользу рубля - снижение санкционных рисков, дорогая нефть (около 78,5 доллара за баррель) и недавнее решение ЦБ РФ поднять ключевую ставку на 0,25% и отказаться до конца года покупать валюту на рынке.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 15.58 мск снижается на 8 копеек, до 67,99 рубля, курс евро повышается на 30 копеек и равнялся 79,40 рубля.

Курс доллара снижается на международных рынка на фоне опасений обострения торговых отношений США и Китая. Индекс доллара упал до 94,10, потеряв 0,42%.

Аналитики JPMorgan, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что новые американские пошлины, которые могут быть введены со дня на день, могут в итоге привести к дальнейшему усугублению торгового конфликта с Китаем.

Пекин уже предупредил США о жестких контрмерах.