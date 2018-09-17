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Москва, 17.09.2018

Минобороны РФ: малазийский Boeing был сбит украинскими силовиками

«Expert Online» 2018

В ходе брифинга, который состоялся в пресс-центре МИА «Россия Сегодня», представители Минобороны РФ заявили, что ведомство обладает неопровержимыми доказательствами, что ракета, которой в июле 2014 года был сбит Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур, ещё 29 декабря 1986 года была отправлена в воинскую часть 20152 Прикарпатского военного округа и с тех пор не возвращалась на территорию РФ.

Так, начальник главного ракетно-артиллерийского управления ведомства генерал-лейтенант Николай Паршин уточнил, что приведённые на брифинге данные ранее находились под грифом секретно, но «из-за важности происходящего» их решили рассекретить.

В частности, были продемонстрированы записи о движении ракеты предназначенной для ЗРК «Бук». Она была отправлена в войсковую часть 20152 – зенитно-ракетную бригаду в Тернопольской области.

При этом Паршин пояснил, что впоследствии 223-я бригада была переименована в 223-й зенитный ракетный полк. Сейчас он дислоцируется в украинском городе Стрый, а боевые соединения этой бригады привлекались к операции украинских силовиков в Донбассе.

В свою очередь руководитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что все видеозаписи, которые использует международная комиссия в качестве доказательства причастности российской установки «Бук» к трагедии в Донецкой области, сфальсифицированы – это анимация, сделанная на основе одиночной фотографии.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина причастна не только к самой трагедии, но к манипулированию следствием.

В подтверждение своих слов Конашенков представил аудиозапись с переговорами украинских военных от 2016 года. Беседа состаялась в Одесской области перед учениями. Согласно фоноскопическому заключению, один из участников разговора полковник ВСУ Руслан Гринчак. Он по 2015 год возглавлял 164-ю радиотехническую бригаду. Её РЛС контролировали воздушное пространство над Донбассом.

«Гринчак, в соответствии с занимаемой должностью, достоверно знал истинное состояние дел в воздушном пространстве над Донбассом, а произнесенная им фраза о возможности «сбить ещё один малазийский Boeing» прямо указывает на причастность ВСУ к трагедии в небе над  Донбассом», – резюмировал Конашенков.

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