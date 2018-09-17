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Москва, 17.09.2018

На смену доллару идет альтернативная валюта, заявили в Кремле

«Expert Online» 2018

Мировая политика дедолларизации уже идет полным ходом и количество стран Азии и Европы, которые ищут замену доллару возрастает, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Виноваты в этом сами США, которые делают шаги, подрывающие доверие к доллару, как резервной мировой валюте»,  считает представитель Кремля.

«Все больше и больше стран, причем не только на Востоке, но и в Европе, начинают думать о том, как минимизировать зависимость от доллара США. И они вдруг понимают, что а) это возможно, b) это нужно делать и с) "спасайся кто может", это нужно делать скорее», — рассказал Песков.

При этом он заявляет, что «не так легко систему, которая зашаталась, заменить каким-то новым стержнем, но сам факт, что началась тенденция поиска альтернатив», заметен невооруженным глазом.

Напомним, в пятницу глава ВТБ Андрей Костин рассказал в интервью газете «Известия» о плане по отказу России от доллара, который включает ряд направлений.  В частности, отказ от доллара предполагает максимально быстрый переход на расчеты в других валютах при проведении экспортно-импортных сделок с иностранными государствами, перевод «юридических адресов крупнейших российских холдингов в нашу юрисдикцию», максимально быстрое размещение еврооблигаций на российской площадке.

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