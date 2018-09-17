Неожиданные проигрыши, неожиданные победы

По непредсказуемости результатов выборы губернатора Приморского края во втором туре претендуют на звание рекордных. И завершились они не столько итогами, сколько новой интригой

Что-то пошло не так

Еще вечером 16 сентября многим казалось, что второй тур выборов главы Приморского края завершился победой кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. По крайней мере, на это указывали последние официальные данные. По информации избирательной комиссии региона, после обработки 95% бюллетеней он набрал 51,24% голосов. Его оппонент Андрей Тарасенко (врио губернатора) на том этапе шел вторым с результатом 46,16%.

Однако всего 4 часа спустя данные обновились. По итогам обработки 99,03% протоколов стало известно, что Тарасенко пусть и ненамного, но обогнал своего оппонента (49,02%, против 48,56%). Затем поступила информация, что по результатам обработки 99,16% протоколов Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко – 48,06%.

В первой половине дня 17 сентября в Центризбиркоме России заявили о намерении провести тщательную проверку процедуры подсчета голосов. Лишь после рассмотрения всех поступивших жалоб в ЦИК подведут итоги выборов в Приморье. Практически это означает, что команда Эллы Панфиловой ставит результаты голосования под сомнение.

Глава ЦИК пообещала разобраться в ситуации к концу текущей недели. В числе возможных вариантов решения рассматриваются либо полная отменена итогов выборов, либо аннулирование результатов голосования на отдельных участках. Представители краевого избиркома намерены определить результаты второго тура выборов губернатора не позднее 22 сентября.

Произошедшее стало шоком для большинства экспертов. Среди 4-х глав регионов, вынужденных проводить по итогам Единого дня голосования второй тур, Тарасенко обладал наиболее прочными позициями. По итогам выборов 9 сентября он обошел Ищенко более чем на 20% голосов (46,5% против 24,64%). От победы в первом туре его отделяли считанные проценты.

На прошедшей неделе свою поддержку Тарасенко открыто выразил Владимир Путин. Соперники врио по предвыборной гонке Андрей Андрейченко (ЛДПР) и Алексей Козицкий («Справедливая Россия») призвали своих сторонников отдать свои голоса врио губернатора. Юлия Толмачева, представлявшая на выборах «Российскую партию пенсионеров за справедливость», заявила о «поддержке курса президента». Фактически это было равнозначно призыву голосовать за Тарасенко. О своей поддержке врио главы региона заявил Сергей Дарькин – человек, в течение 11 лет занимавший должность губернатора Приморья, один из наиболее влиятельных бизнесменов края.

Накануне выборов федеральный центр обрушил на Приморский край «денежный дождь». Президент выделил 140 млрд. рублей на строительство дороги «Владивосток – Находка», что позволило в 2 раза сократить плановые сроки ее строительства. Не средства, полученные из Москвы, были закуплены 5 электричек. Благодаря помощи главы государства власти края получили скидки для закупки 300 новых автобусов. Было заявлено, что за счет федерального бюджета до 2020 г. будут завершены 2/3 домов-«долгостроев». Специально для Приморья планировалось запустить программу ипотечного кредитования под 5,5%. Власти региона анонсировали повышение окладов бюджетников с 1 января 2019 г. Была разработана программа льгот для молодых специалистов, а также учащихся ПТУ и техникумов. Врио губернатора добился передачи в пользование гражданской администрации земель на острове Русский, ранее принадлежавших Минобороны. Исчезло одно из основных препятствий, мешавших расширению Владивостока. Перечень льгот и преференций, полученных регионом, столь обширен, что по праву заслуживает стать основой для отдельной статьи.

Многим казалось, что уверенная победа Тарасенко во втором туре предопределена. Однако многочисленные аргументы в пользу успеха врио губернатора поневоле скрыли от глаз большинства наблюдателей доводы против этого.

Андрей Тарасенко – факторы форс-мажора

Врио главы края выиграл с минимальным перевесом и даже эти итоги до сих пор под большим вопросом. При всех, перечисленных факторах в его пользу, сработали такие, которые не давали ему преимуществ или являются минусами.

Андрей Тарасенко является уроженцем Приморья, но большую часть жизни он прожил за пределами края. И потому для многих из местных он – губернатор-«варяг». Для Приморского края с его сильными традициями регионального патриотизма это обстоятельство сыграло особую роль.

Жители края привыкли к политикам-харизматикам, и потому для любого кандидата, претендующего на их поддержку, принципиально важно владеть искусством выступления на публике. Однако соответствующие навыки у Тарасенко были развиты сравнительно слабо.

Затруднило положение врио губернатора и сохранение определенной дистанции с местными элитами. Андрей Тарасенко отказался вступить в «Единую Россию», что создало некоторую напряженность во взаимоотношениях с региональным отделением «партии власти». Бывшему главе МЧС Владимиру Пучкову, вставшему во главе избирательного штаба Тарасенко, по информации СМИ, было обещано место сенатора от Приморья. Что напрямую противоречило бы интересам местных политиков, претендующих на эту должность.

Врио губернатора открыто поддержал пенсионную реформу, и это не могло не отразиться на результатах голосования. Около 380 тыс. жителей края (20% населения) – это люди в возрасте от 50 до 64 лет. Большая их часть автоматически пострадает от повышения пенсионного возраста. Средняя продолжительность жизни в регионе на 3 – 4 года короче, чем в целом по России. Для местных мужчин этот показатель составляет 63 года. Вполне естественно, что многие из «возрастных» избирателей были мотивированы проголосовать если не против Тарасенко, то против аморфной власти, которую он представлял.

Нельзя забывать и о электоральной специфике региона. В 2014 году губернатор-единорос Владимир Миклушевский набрал почти 77% голосов. Но на выборах в заксобрание края партийный список КПРФ поддержал 21% избирателей. В ходе выборов Президента РФ Владимир Путин набрал в Приморье 65,26% голосов (что на 11% ниже, чем в целом по России). За Павла Грудинина отдали свои голоса более чем 20% избирателей региона, почти в 2 раза больше, чем в целом по стране. Сам Грудинин приезжал в Приморье накануне второго тура выборов и публично выразил поддержку Ищенко.

Влияние такого фактора, как поддержка врио губернатора со стороны экс-кандидатов от ЛДПР, СР и «Партии пенсионеров за социальную справедливость», было нивелировано самими характером голосования. Многие избиратели шли на участки не для того, чтобы поддержать своего кандидата. Они лишь хотели выразить недоверие врио губернатора от лица наиболее симпатичного им конкурента. Имело место переиздание старого принципа «голосуй за любую другую партию». И потому призывы выбывших кандидатов не оказали особого влияния на людей, ранее отдавших за них свой голос.

Следует помнить и то, что жители Приморья пережили третью электоральную мобилизацию за год. И временной лаг между двумя последними «призывами» был крайне мал. Естественным следствием этого стал рост напряжения, в особенности внутри административно мобилизованного электората. «Рассерженный избиратель» мог проголосовать против Тарасенко просто потому, что морально устал от призывов поддержать «кандидата власти».

Многие из льгот и преференций, которые врио губернатора сумел «выбить» у федерального центра, были адресованы лишь вполне конкретным социальным группам, и не касались насущных проблем большинства населения. В качестве примера здесь можно привести обеспечение льготных расценок на полеты в европейскую часть России.

Наконец, нужно помнить про последствия недавних наводнений. От них пострадала значительная часть жителей региона. Краевым властям было поставлено в вину то, что они, якобы, не провели комплекс мероприятий по их предупреждению. Ситуацию усугубило то, что компенсации жертвам наводнений было решено выплачивать только за счет казны края, а федеральные власти взяли на себя лишь восстановление объектов инфраструктуры и ликвидацию ущерба, причиненного предприятиям.

В непростой обстановке

Таким образом, прошедший второй тур выборов губернатора Приморья выборы оказались дважды непредсказуемыми. Сначала вперед вышел не тот кандидат, от которого ждали победы, и вышел достаточно уверенно. А затем, когда все стали ожидать уже его победы, он все-таки проиграл — по крайней мере, согласно обнародованным утром 17-го итогам голосования. Будут ли еще неожиданности? Смотря по тому, кто и чего ждет.

Второй тур сопровождался объективными сложностями и субъективными мнениями, которые затем, кажется, смешались. Так, когда стало ясно, что он понадобится, то выяснилось, что не все избирательные участки будут оборудованы приборами видеонаблюдения. Краевой избирком не рассчитывал на второй тур, и потому соответствующие услуги были оплачены лишь до 9 сентября. Снимать процесс второго тура голосования могли только те видеокамеры, которые не успели демонтировать с участков.

Днем 16 сентября произошло достаточно редкое для России явление: доверенное лицо врио главы региона обвинило КПРФ в подкупе и массовом подвозе избирателей на участки. В одном лишь Владивостоке, как утверждают в штабе Тарасенко, были подкуплены 13 тыс. человек (в масштабах края этот показатель якобы равен 24 тыс.).

После того, как на сайте краевого избиркома в 20:15 появились данные о фактически победе Ищенко по итогам подсчета более 95% протоколов, публикация свежей информации на этом ресурсе на долгое время прекратилась. За этим последовали заявления представителей КПРФ о том, что на 6-7 УИКах, не внесенных в систему ГАС «Выборы», якобы происходит переписывание протоколов в пользу действующего главы региона. Из Уссурийска пришло известие о том, что глава городской думы якобы избил доверенное лицо Ищенко. Председатель ТИК Советского района Владивостока, если верить представителям КПРФ, пытался спровоцировать драку с депутатом Госдумы Юрием Афониным.

Одновременно в неофициальных источниках появилась информация о том, что по итогам подсчета новых протоколов Тарасенко не только сравнялся с Ищенко по числу голосов, но и незначительно опередил его. После подтверждения этих данных Ищенко обвинил соперника в фальсификации результатов выборов и призвал своих сторонников участвовать в «забастовке избирателей» во Владивостоке. Вместе с краевым активом КПРФ Ищенко начал голодовку. Он утверждает, что итоговые протоколы голосования в городах Артем, Находка, Уссурийск и в Советском районе Владивостока якобы были переписаны. Юристы Ищенко, по его словам, готовят исковое обращение в суд, намереваясь опротестовать результаты голосования на этих территориях.

В краевом избиркоме сообщают, что на горячую линию ЦИК поступило 18 жалоб и обращений. Из них половина касалась чисто технических моментов (отсутствия на избирательном участке указателей, образцов заполнения бюллетеня и т.д.). Однако также уточняется, что ранее региональный избирком рассмотрел 13 жалоб на подвоз и подкуп избирателей (соответствующие материалы переданы правоохранителям).

Кремль дистанцировался от возникшего скандала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин наблюдает за ситуацией, однако принятие каких-либо решений остается прерогативой ЦИК.

Особый интерес представляет теперь вопрос о том, как будет проходить голосование в трех оставшихся регионах, где запланирован второй тур выборов губернатора? Их действующие главы имеют куда менее прочные позиции, чем Тарасенко. Информационный негатив по результатам выборов в Приморье может стать поводом провести кампании и подсчет голосов в Хакасии, Владимирской области и Хабаровском крае максимально корректно, даже вопреки воле регионального руководства.

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