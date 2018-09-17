Опасность выхода Китая из переговоров с США бросила индексы вниз

Уже 17-18 сентября Дональд Трамп планирует обложить пошлинами китайский импорт на сумму 200 млрд долларов, что, по информации Wall Street Journal, может вызвать резкую реакцию Китая. Азиатские фондовые рынки сразу отозвались падением. В перспективе эскалация торговой войны способна уронить мировую торговлю на 10%.

Вот это новость

Начало недели для основных фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выдалось далеко не самым лучшим, Они демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне обострившихся опасений в отношении торгового конфликта между США и Китаем, передает агентство «Прайм». Так, инвесторы реагируют на сообщение Wall Street Journal, согласно которому Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США в случае введения новых торговых пошлин в отношении него.

По информации газеты, Дональд Трамп планирует объявить о введении новых пошлин на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 млрд долларов 17-18 сентября. В результате утром ро московскому времени индекс Shanghai Composite снижался на 1,06%, Shenzhen Composite — на 1,42%, Hang Seng Index – на 1,62%, KOSPI — на 0,75%. Торги в Японии в понедельник не проводятся в связи с национальным праздником.

«Торговые войны» между США и Китаем действительно остаются в центре внимания инвесторов, отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. В начале этой недели Вашингтон может объявить о введении новых повышенных импортных пошлин на товары китайского производства, сделав тем самым очередной шаг в сторону ужесточения торговых условий. Поднебесная, к слову, еще ни разу не ответила симметрично на меры, ввозимые Штатами, но отказ от переговоров может стать той самой первой «ласточкой» ответных мер.

Далее, вероятно, последует дополнительная стимуляция Китаем внутреннего спроса, и только потом Пекин начнет внедрять внешние ответные решения в адрес США, считает Анна Бодрова. В таких условиях его позиция будет более устойчивой, чем американская. Для других стран торговый конфликт США и Китая означает ухудшение общих условий торговли, в том числе и за счет роста волатильности нацвалют. Быстро эта ситуация не разрешится, она будет нарастать в течение следующих 6-8 месяцев, а затем перейдет в иную качественную фазу, уверена аналитик.

Вот это эскалация

Но беспокойство рынка вызывает даже не столько сам факт возможного на текущей неделе введения пошлин США на 200 млрд долларов на импорт из Китая, считает ведущий аналитик ГК ТелеТрейд Марк Гойхман. Важно то, говорит он, что это – новый последовательный шаг в усилении торговых войн, бьющих по мировой экономике даже не с двух сторон, а со множества направлений. В июне было объявлено о введении пошлины в 25% на товары в сумме 50 млрд долларов, на что Китай ответил зеркальным повышением своих пошлин на товары из США.

Если сейчас новые тарифы на 200 млрд долларов будут введены, а Пекин ответит на них тем же, то следующий логичный шаг, уже анонсированный Вашингтоном – увеличение планки до 500 млрд долларов, отмечает Марк Гойхман. Тогда пошлины охватят весь импорт из Китая в Штаты. В этом случае мировая торговля может сократиться на 10%, по оценкам Всемирного банка. Так она не падала даже во время всеобщего кризиса 2008-2009 годов. Мировой ВВП снизится на 0,5% за два года, как подсчитал Bloomberg. Китай потеряет 0,5% своего ВВП к 2020 году, а США – 0,8% ВВП, поскольку встречные тарифы против США введут многие страны.

И хотя такие апокалиптические перспективы пока не стоят на повестке дня, но шаги к этому явственны, а рынок всё делает наперёд, закладывая ожидания и опасения в цены и движения активов, уверен эксперт. Да и введение тарифов на 200 млрд долларов, которое может произойти уже на текущей неделе, 17-18 сентября, само по себе очень опасно для рынка.

Торговые войны бьют по экономикам очень многих стран, по компаниям-производителям сырья и товаров, покупателям, доходам в мире. Демарш Пекина, который готов в таких условиях отказаться от переговоров с Вашингтоном по торговым пошлинам, уменьшает вероятность достижения компромиссов, полагает Марк Гойхман. Поэтому опасения эскалации торговых войн уже приводят к падению акций. Именно данная тема новых пошлин США и переговоров по ним становится важнейшей на начавшейся неделе.