Распространителям спама придумали наказание

Распространители спама должны наказываться уплатой штрафа до 500 тысяч рублей. С таким предложением в адрес Роскомнадзора выступил депутат от ЛДПР Борис Чернышов. До этих же показателей должен быть увеличен и штраф за рекламу нелегальных онлайн-казино.

В документе, направленном Чнрнышовым в адрес ведомства указывается необходимость рассмотреть данный вопрос ввиду «многочисленных обращений граждан, жалующихся на различного рода спам». Также парламентарий уверен, что необходим отдельный комитет, который бы курировал данный вопрос.

«Прошу рассмотреть вопрос о создании специального координирующего органа, в функции которого будут входить предложения о введении различного рода административных наказаний за рассылку не только электронных сообщений, но и смс-рассылку, телефонные звонки и сообщения через различного рода мессенджеры», — приводит РИА новости выдержки из текста письма Чернышова Роскомнадзору.

Депутат отметил также, что россияне, которые не давали согласия на обработку своих персональных данных, часто получают нежелательные звонки на телефон рекламного характера.

«Вычислить таких спамеров можно путем детализации звонков, а далее применить в отношении них жесткие меры административной ответственности», - продолжает Чернышов, который также выступил за ужесточение наказания за рекламу нелегальных онлайн-казино, размещаемую на видео-сервисах или в социальных сетях.

По его мнению, это подогревает молодежь и людей, подверженных азартным играм, вестись на незаконные предложения. Это необходимо пресекать увеличением штрафов до 500 тысяч рублей, говорится в письме Чернышова.