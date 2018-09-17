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Москва, 17.09.2018

У западных журналистов «кровь застыла в жилах» при виде российского «Урагана»

«Expert Online» 2018
  • РСЗО «Ураган» на полигоне Цугол во время учений «Восток-2018»
РИА новости, Вадим Савицкий

РСЗО «Ураган» на полигоне Цугол во время учений «Восток-2018»

На Западе обсуждают видео, на котором показана стрельба российских РСЗО «Ураган» на полигоне Цугол во время учений «Восток-2018». Об этом сообщает  РГ «Русское оружие».

«Кровь стынет в жилах» — такую характеристику дали журналисты британского таблоида The Sun  работе российской машины.

Авторы считают, что демонстрируя возможности «Урагана» на крупнейших за последние 40 лет учениях, Россия дает миру посмотреть на все возможности своей военной техники.

«Ужасающие кадры демонстрируют, как 20-тонная машина стреляет 280-килограммовыми ракетами, и частота их запуска составляет два раза в секунду», - говорится в статье.

Авторы сообщают, что  «страшная ракетная пусковая установка «Ураган», способна уничтожить противника на расстоянии более 32 километров. Как уточняет РГ «Русское оружие», на самом деле максимальная дальность выстрела из установки больше на 36 километров.

Сообщается также, что «Ураган» способен вращаться на 240 градусов, стрелять фугасными, термобарическими, зажигательными, химическими и кассетными боеприпасами, которые в свою очередь способны «разбросать 312 противопехотных мин».

Авторы материала пишут, что установка надежна и проста в обслуживании, а также она оказалась только одним из видов оружия, которое Россия показала на учениях «Восток-2018».

Напомним, международные военные учения «Восток-2018», объединившие свыше 300 тысяч военных России, Китая и Монголии, проходят сейчас на Дальнем Востоке и в морских акваториях.

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