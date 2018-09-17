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Москва, 17.09.2018

Швейцария ужесточила выдачу аккредитаций для российских дипломатов

«Expert Online» 2018

Швейцария ужесточила аккредитацию российских дипломатов.

Соответствующее решение, принятое Федеральным департаментом по международным делам Швейцарии, связано с подозрениями в нелегальной деятельности, которой якобы занимаются дипломаты из РФ на территории этой страны, передаёт РИА Новости.

По словам представителя ведомства Пьерра-Алена Эльтшингера, швейцарская сторона призывает Москву прекратить эту «преступную деятельность».

Ранее в местных СМИ появилась информации, что на территории страны работают десятки представителей РФ, «каждый четвертый» из которых якобы является шпионом.

Между тем, в российском посольстве уже заявили, что все обвинения нашей страны в шпионской деятельности – это «безосновательные и бездоказательные выпады».

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