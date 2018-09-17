США раскрыли планы на Крым

США не намерены смиряться с тем, что Крым вошел в состав России, об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

По его словам за океаном пока не придумали, как вернуть полуостров под юрисдикцию Украины, но сдаваться не намерены и не признают итоги референдума 2014 года.

«Мы считаем, что Крым должен быть с Украиной и на полуострове должен быть украинский контроль», — приводит ТАСС слова Волкера, сказанные им в интервью украинскому телеканалу «Прямой» в воскресенье 16 сентября.

Напомним, Крым вернулся в состав РФ после референдума, который прошел на полуострове в марте 2014 года. Делегация из США, которая побывала в Крыму в сентябре этого года, сделала выводы, что крымчане никогда не поддержат идею вхождения своего региона в состав Украины.