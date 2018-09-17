Учёные нашли способ борьбы против одного из наиболее опасных видов рака

Британские учёные выявили механизм, который значительно увеличивает эффективность препаратов в борьбе против одной из опаснейших форм рака – меланомы.

Опытным путём им удалось восстановить созданный на основе вирусов препарат Talimogene laherparepvec (T-VEC), пишет MedicalXpress.

Этот препарат вводится в пораженные меланомой ткани. При этом он вызывает направленную против клеток опухоли иммунную реакцию.

Учёные добавили в него белые кровяные клетки (моноциты), которые могут поглощать различные вещества. Благодаря чему они установили, что эти клетки подхватывают частицы вируса и переносят их к месту опухоли. А это в свою очередь вызывает гибель раковых клеток.

Главное открытие учёных заключается в том, что теперь T-VEC можно применять в ситуациях, когда его невозможно ввести в пораженные меланомой ткани.

Ранее T-VEC после его введения в кровь пациентов, формировал в организме онкологического больного антитела, которые снижали эффективность препарата. Поэтому его дальнейшее применение теряло всякий смысл. Новое открытие британских учёных увеличивает эффективность T-VEC в борьбе с меланомой.

Ранее сообщалось, что ученые из Японии подобрались к открытию, которое поможет бороться с самыми агрессивными формами онкологических болезней. Они установили, что раковые клетки распространяются быстрее, когда им удается вытеснить митохондрии здоровых клеток на периферию.

Наша справка

Препарат Talimogene laherparepvec (T-VEC). Используется для лечения взрослых пациентов с меланомой, которая не может быть удалена хирургическим путём и уже распространилась на другие поверхностные участки тела, не затрагивая кости, мозг, лёгкие и другие внутренние органы.

T-VEC является первым в своем классе лекарственным препаратом для современной терапии, полученным из вируса, который был генетически модифицирован, чтобы заражать и убивать раковые клетки.

С 2015 года разрешён к использованию Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).