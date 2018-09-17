В Берлине рассказали, почему не променяют российский газ на СПГ из США

Германия не перейдет на американский сжиженный природный газ, так как это не выгодно стране экономически, а также этот шаг не сможет обеспечит энергетическую безопасность страны. С подобным заявлением вышел сегодня материал в немецкой газете Handelsblatt.

Это стало ответом на попытки США склонить Германию отказаться от «Северного потока-2» и перейти на дорогой заокеанский СПГ. Этому существует целый ряд препятствий, считает издание.

Первое, Германия не обладает необходимой инфраструктурой для получения данного вида топлива, а терминал, постройку которого Берлин сейчас рассматривает под давлением со стороны США, грозит стать нерентабельным.

Второе, в планах Германии полный отказ от углеродных источников к 2050 году, что идет вразрез с планами Трампа по «навязыванию» своего СПГ.

И наконец, Берлин никогда не предпримет шаги против России, если это грозит Германии потерей энергетической безопасностью. А подобный исход событий, по мнению автора материала, возможен в свете последних торговых войн, развязанных США против ряда стран.