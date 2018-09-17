Глава внешнеполитического ведомства «незаелжнй» Павел Климкин уверен, что в случае реализации проекта по строительству газопровода «Северный поток-2» Москва откажется от использования газотранспортной системы (ГТС) Украины

По его мнению, РФ примет все меры, чтобы полностью прекратить транзит газа через территорию «незалежной», пишет украинское ИА «ЛигаБизнесИнформ».

Климкин также подчеркнул, что Украина продолжит вести последовательную борьбу против строительства «Северного потока-2». Кроме того, Киев надеется на помощь в этом вопросе со стороны США, в частности на усиление антироссийских санкций.

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«Северный поток-2» – проект газопровода из РФ в ФРГ через Балтийское море. Предполагаемая длина – свыше 1,2 тыс. км.

Проект затрагивает интересы широкого круга стран и предприятий, вызвал дискуссию на ряде площадок и в СМИ.

В частности, в США считают, что ущерб, который будет нанесён Украине после запуска проекта, приведёт к разбалансировке государственного бюджета этой страны, после чего её экономика рухнет.