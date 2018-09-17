Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 17.09.2018

В МИД Украины анонсировали пересмотр всех договоров с РФ

«Expert Online» 2018

Павел Климкин – министр иностранных дел «незалежной» – заявил, что Украина пересмотрит все ранее заключённые с Россией договора и соглашения.

По его словам, несмотря на то, что это будет сделано постепенно, даный факт является абсолютным, который уже никогда не отменить, передаёт «Европейская правда».

Кроме того, глава украинского внешнеполитического ведомства напомнил, что у каждого договора с РФ есть соответствующий пункт о процедуре прекращения его действия.

«У нас имеется внутренний план, как и когда мы будем это делать», – резюмировал Климкин, добавив, что если данный план объявить уже сейчас, то Москва использует его против Киева в судебных процессах.

Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко разорвал договор о дружбе с РФ.

При этом отмечается, что до 30 сентября 2018 года наша страна будет проинформирована о таком решении нотой МИД «незалежной», а глава Украины внесёт в Верховную Раду соответствующий законопроект.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Лидеры ИТ-отрасли вновь собрались в России

    MERLION IT Solutions Summit собрал около 1500 участников (топ-менеджеров глобальных ИТ-корпораций и российских системных интеграторов)

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара перешел к фронтальному падению
      Курс доллара перешел к фронтальному падению
    2. Для доллара приготовили большой сюрприз
      Для доллара приготовили большой сюрприз
    3. Медики рассказали, как можно снизить артериальное давление без таблеток
      Медики рассказали, как можно снизить артериальное давление без таблеток