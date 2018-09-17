В МИД Украины анонсировали пересмотр всех договоров с РФ

Павел Климкин – министр иностранных дел «незалежной» – заявил, что Украина пересмотрит все ранее заключённые с Россией договора и соглашения.

По его словам, несмотря на то, что это будет сделано постепенно, даный факт является абсолютным, который уже никогда не отменить, передаёт «Европейская правда».

Кроме того, глава украинского внешнеполитического ведомства напомнил, что у каждого договора с РФ есть соответствующий пункт о процедуре прекращения его действия.

«У нас имеется внутренний план, как и когда мы будем это делать», – резюмировал Климкин, добавив, что если данный план объявить уже сейчас, то Москва использует его против Киева в судебных процессах.

Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко разорвал договор о дружбе с РФ.

При этом отмечается, что до 30 сентября 2018 года наша страна будет проинформирована о таком решении нотой МИД «незалежной», а глава Украины внесёт в Верховную Раду соответствующий законопроект.