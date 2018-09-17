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Москва, 18.09.2018

В Совфеде прокомментировали разрыв Киевом договора о дружбе

«Expert Online» 2018

Алексей Пушков – член верхней палаты российского парламента – назвал прекращение договора о дружбе с РФ сутью политики главы Украины Петра Порошенко.

По мнению сенатора, украинского лидера волнуют только личные амбиции, а об ущербе для своей страны от разрыва этого соглашения он даже не задумывается, передаёт РИА Новости.

При этом Пушков, подчеркнул, что после заявления Порошенко, Росссия свободна от всяких обязательств по договору перед Украиной.

Ранее сообщалось, что 17 сентября украинский лидер Порошенко заявили о разрыве договора о дружбе между «незалежной» и Россией. Позже глава внешнеполитического ведомства Украины подчеркнул, что власти страны пересмотрят и другие ранее заключённые с РФ договора и соглашения.

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